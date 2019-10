"Los retratados no se gustan; no están acostumbrados a verse tan serios"

"'Fillos de Breogán' es una serie de retratos de gallegos anónimos con rasgos más característicos de Europa central, de Europa del norte, que de España. Esos genes que llegaron a Galicia a través de los suevos, los celtas o los bretones, esas corrientes migratorias de principios de la Edad Media, que hoy en día se conservan, sin ser un estándar porque son excepciones, en zonas muy aisladas de nuestra comunidad".

Así explica Alejandro Real Novo el proyecto que le ha permitido ganar el XIV Premio Ksado de Fotografía que concede la Deputación de A Coruña. Un galardón que comparte con el salmantino Javier Arcenillas. "Un orgullo compartir semejante premio con un profesional como Javier, que es un fotógrafo muy importante".

Alejandro Real es un lucense de 36 años que estudió un ciclo superior de informática pero cuya pasión es la fotografía, contar historias a través del formato audiovisual. Empezó, como muchos aficionados, haciendo retratos y paisajes con una cámara digital modesta -"una de las más baratas del mercado", puntualiza-, hasta que descubrió que lo que verdaderamente le interesaba era la fotografía analógica.

"Fue en la Ramón Falcón, estudiando la teoría, donde descubrí el mundo analógico. Empecé a trabajar con la cámara de placas a partir de ahí -una Horseman japonesa de los años 70- y, de hecho, si ves las fotos de antes y ves las de ahora, se aprecia un cambio muy significativo".

'Fillos de Breogán' es una serie que "impone" y que se suma a otros premios que este fotógrafo aficionado ha conseguido en la última década

Su evolución, o "involución", como él la llama, "porque lo normal es empezar por lo analógico y pasar al digital", le ha permitido tener un estilo personalísimo de retratar e inmortalizar historias, algo que el propio jurado del premio Ksado tuvo en cuenta destacando la forma "poco usual e moi orixinal de achegarse ao motivo fotografiado".

"Empecé con un círculo de amistades, después amigos de amigos y después me dediqué a buscar a gente por la calle o en viajes que hacía". Así encontró Alejandro Real a los protagonistas de la serie de nueve fotografías que presentó a los premios Ksado. "No había nada así hecho en Galicia y me llamó la atención, así que decidí animarme", explica.

El proyecto sigue vivo y según Alejandro Real, se mantendrá hasta que pueda. "Es una idea que me fascina, el ser humano y sus rostros, y que continuaré mientras pueda. La serie es mucho más amplia que las nueve fotos que presenté al concurso, y espero que siga creciendo con el paso del tiempo", agrega.

Eso sí, reconoce que los retratados no acaban satisfechos con el resultado, pero básicamente porque no están acostumbrados a ser fotografiados con una cámara analógica como la suya. "Prefiero que no sonrían, porque la sonrisa me parece una máscara. Como el proceso dura unos minutos, les explico cómo funciona la cámara y consigo que se relajen, pero por lo general no se gustan en las fotografías, no están acostumbrados a verse tan serios".

'Fillos de Breogán' es una serie que "impone" y que se suma a otros premios que este fotógrafo aficionado ha conseguido en la última década. "No he pensado nunca dedicarme a esto. Prefiero hacer mis proyectos personales porque, al final, el negocio es la negación del ocio", sentencia.