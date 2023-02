"Retransmitir os partidos da selección é unha responsabilidade e unha alegría"

De Radio Pontevedra a Estudio Estadio pasando polo Mundial de Motociclismo ou o seguimento da selección feminina de fútbol. Xornalista deportivo todoterreo de Radio Televisión Española (RTVE), David Figueira (Pontevedra, 1980) vén de recibir a encomenda da retransmisión da selección masculina de fútbol.

Pero vostede xa viña ocupándose da selección hai tempo.

Si, si. Deixei as motos hai dez anos e, dende entón, o que máis fixen foi fútbol. Xa fose retransmisión de partidos de clubs, cando TVE emitíu a Liga en aberto, o sábado polas noites, ou xa fosen da selección feminina. Foime tocando algunha outra cousa de cando en vez, pero sobre todo fútbol.

Como recibe esta nova encomenda de TVE?

Con normalidade. De momento, ocupareime só dos partidos que se disputen ata xuño, que son catro. Con toda a responsabilidade que supón, por suposto, pero, por agora, o asunto non vai máis alá. Chega ademais nun momento de moito traballo porque afortunadamente se nos van xuntar as retransmisións deses encontros coa final da Copa do Rei e coa final da Liga de Campións, das que tamén temos os dereitos. En definitiva, que confíen en min para as retransmisións da selección é unha responsabilidade e unha alegría. Sinto que é un xeito de sinalar que se confía no meu traballo. Pero tamén quero insistir en que a preparación deses partidos, no meu caso, non vai ser diferente a de calquera outro que teña feito nos últimos anos.

En que momento diría que pilla á selección: bo ou malo?

Eu non sabería dicir se é bo ou malo; diría máis ben que é un momento de incertidume, de cambio. Ao final vén de caer en oitavos do Mundial, diante dunha selección en teoría inferior [Marrocos], por moito que despois chegara a semifinais, O sabor de boca que deixou España é un pouco amargo. A maiores, sempre que muda o adestrador, ábrense novas expectativas. Neste caso, vaise un tipo cun perfil moi mediático, como era Luis Enrique, e entra outro bastante diferente polo que coñecemos del, como é Luis de la Fuente.

A saída de Juan Carlos Rivero das retransmisións estivo rodeada de certa controversia ao producirse tras as críticas que recibiu nas redes sociais durante a celebración do Mundial de Qatar. Vostede témelle a Twitter?

Eu non fago caso do que se di en Twitter. É dicir, sigo o que acontece nas redes sociais polo que atinxe ao meu traballo, porque hoxe en día o mundo da información funciona como funciona e as comunicacións oficiais de moitos organismos fanse directamente a través das súas redes sociais. Por iso hai que estar pendente. Pero das críticas non estou ao corrente en absoluto. Mencionas a Juan Carlos Rivero: baixo o meu punto de vista e partindo da base de que non lle podes gustar a todo o mundo, porque iso é imposible, a crítica que recibiu foi esaxerada. Tamén habería que reflexionar seriamente sobre que representa realmente o universo Twitter respecto ao conxunto da poboación. O que pasa é que fai moito ruído. Sempre defendín e defenderei a crítica construtiva, pero a que directamente só busca facer dano nin a comparto nin a entendo.

O que fai Ibai Llanos non entra no noso terreo e, polo tanto, é algo perfectamente compatible co noso traballo

Falando de universos virtuais ou paralelos: que opina da Kings League? Vese retransmitindo partidos dese tipo de eventos?

Uf, nunca sabes onde te pode levar a profesión, pero si que che podo dicir que, como espectador, este novo produto creado por Gerard Piqué e Ibai Llanos, non me interesa. Despois, se o día de mañá, a empresa para a que traballo adquire dereitos para facer cousas dese estilo, pois haberá que facelas. Pero, de primeiras, é algo que non me atrae. Supoño que igual ten que ver tamén cunha cuestión xeracional. Ao mellor con 20 anos vía todo isto doutra maneira. A día de hoxe sigo preferindo un partido tradicional de once contra once, 90 minutos e o seu regulamento. O que si respecto moito, falando de streamers como Ibai Llanos, é o seu papel como comunicadores. Sobre ese formato de conversas que fan con personaxes do mundo do deporte, referíndome en concreto ao caso que nos ocupa, só podo dicir que cada un é libre de falar con quen queira e onde queira. Da mesma maneira penso que o deles non é o noso terreo e, polo tanto, é algo perfectamente compatible co noso traballo.

"A min persoalmente o que me gusta é a información deportiva pura e dura", dicía nunha entrevista de 2019 falando da tendencia actual a priorizar opinión e espectáculo nalgúns programas deportivos. Segue pensando igual?

Si, exactamente igual. Os mesmos contidos televisivos que nin me gustaban nin me interesaban naquel momento seguen sen gustarme nin interesarme hoxe.

Que é o máis difícil á hora de retransmitir un partido de fútbol? Teñen os da selección algunha particularidade?

No caso da selección española teñen a vantaxe de que estamos falando de xogadores que, entre comiñas, estás farto de ver e coñecer. Iso digamos que facilita un pouco o traballo. Despois, no que se refire a retransmitir un partido, non varía con respecto a calquera outro.

Máis alá das críticas que puido recibir Juan Carlos Rivero, para min é un bo narrador de fútbol

Si que é moi diferente narrar un partido para a radio ou para a televisión.

Pois fíxate que agora mesmo hai unha tendencia a facer, cada vez máis, retransmisións para a televisión que poderían servir para a radio. Só hai que pensar no que facía José Ángel de la Casa hai 20 anos. Da súa narración con pouco detalle foise evolucionando cara outra onde cada vez se describe máis e máis. Pero eu son dos que defendo que hai que poñer un pouco de freo á enfase e á descrición na televisión, tendo en conta que o espectador xa está vendo o que está pasando. A radio é outra cousa, permíteche adornar a descrición moito máis para axudar a crear a imaxe no oínte.

Acaba de mencionar a José Ángel de la Casa. Ten algún referente como locutor deportivo?

É que eu medrei escoitando a José Ángel de la Casa. Tamén seguín a Juan Carlos Rivero. E insisto: máis alá das críticas, para min é un bo narrador de fútbol. Fóra da miña casa, de TVE, se teño que dar un nome, dou o de Miguel Ángel Román, antes en Movistar e agora en DAZN. Máis alá da voz que ten, que acompaña e moito, é alguén que sabe transmitir o que é un partido de fútbol.

Non se pode pensar que isto son episodios illados: unha pelexa aquí e outra alá, un insulto aquí e outro alá. Hai un grave problema de educación e de valores neste país

Aínda ten tempo para seguir o que pasa en Pasarón?

Si, claro. Alegreime moito esta fin de semana cando o Pontevedra lle gañou á Cultural Leonesa por un gol a cero. Trato de estar sempre atento ao que pasa: o cambio de adestrador, a rolda de prensa de Lupe Murillo do outro día... E encantoume o aspecto que lucía Pasarón contra o Castilla. Facía tempo que non se vía así. Este ano vai tocar loitar ata o último momento para manter a categoría.

O enfrontamento coa Cultural Leonesa estivo rodeado de episodios violentos na rúa e no estadio. Esta temporada tamén se sucederon, por exemplo, as informacións sobre os insultos racistas que recibe un xogador como Vinícius. Segue a ser a violencia unha cuestión preocupante no mundo do fútbol?

Neste sentido eu diría que hai un grave problema de educación e de valores neste país. Fai falla concienciación. É necesario facer unha reflexión conxunta e empezar a sancionar con dureza este tipo de comportamentos. Non se pode mirar cara outro lado e pensar que son episodios illados: unha pelexa aquí e outra alá, un insulto aquí e outro alá. Estamos normalizando comportamentos que non son de recibo.