La reinvención de Pamela Anderson: "Nunca es tarde para oportunidades"

Pamela Anderson, actriz y símbolo erótico de los 90, reveló su reinvención en el Festival de San Sebastián. A sus 57 años, Anderson, en el esplendor de su madurez, ha emprendido un salto hacia el cine independiente. "He dudado de mí muchas veces y los demás también", confiesa la protagonista de Baywatch.

The Last Showgirl, la nueva película de Gia Coppola, ha sido hecho a medida para Pamela Anderson. El filme ofrece una meditación contemplativa sobre el lado oscuro del sueño americano, el ocaso de la belleza y las oportunidades que la vida ofrece en los momentos más inesperados. "Nunca es demasiado tarde", sostiene Anderson, que encontró una nueva oportunidad de brillar mientras cultivaba su jardín y preparaba mermelada.

Anderson interpreta a Shelly, una bailarina veterana que lleva 30 años trabajando en un show de Las Vegas que cierra de manera abrupta. Sin embargo, la trama en la gran pantalla tiene paralelismos con su propia vida. A lo largo de su carrera, Anderson alcanzó la fama gracias a su físico y belleza, igual que Shelly, su personaje en The Last Showgirl. Anderson admite este paralelo e insinúa haber vivido "algunas décadas perdidas".

#72SSIFF #RedCarpet· The Last Showgirl · Gia Coppola



📷 La directora Gia Coppola y la actriz @pamelaanderson han presentado en la edición 72 del @sansebastianfes la película The Last Showgirl.



📷 Director Gia Coppola and actress @pamelaanderson presented their film The Last… pic.twitter.com/PQvBBZrdZ8