Redrum Teatro comeza os ensaios de 'O pequeno poni'

Un retrato escénico contra o acoso escolar e contra a homofobia que procura brindarlle ao público unha reflexión a prol tanto da empatía coma da aceptación da diversidade. Ese é o resumo apurado da que será a 17º montaxe teatral de Redrum Teatro: O Pequeno Poni. A compañía inicia esta semana os ensaios deste novo espectáculo que, dirixido e adaptado por Alex Sampayo, traerá ao galego este texto do dramaturgo Paco Bezerra (Almería, 1978), unha das voces máis destacadas do panorama escénico estatal e o autor máis novo en conseguir o Premio Nacional de Literatura Dramática en 2009.

A montaxe, protagonizada por Guillermo Carbajo e Laura Míguez, estrearase o 13 de outubro no Pazo da Cultura de Carballo, no marco do Festival Internacional de Teatro de Outono (FIOT). Posteriormente, a obra representarase o 15 de outubro no Teatro Principal de Ourense e os días 26 e 27 dese mes no Salón Teatro de Compostela.

Redrum Teatro volve escoller un texto que pon o foco na cativada e na súa vulnerabilidade fronte aos diversos perigos que padecen os menores no seo dunha sociedade incapaz de brindarlles unha protección firme. Se en Hamelin (anterior montaxe da compañía que continúa a xirar polos escenarios­) o punto de mira se sitúa nos abusos sexuais grazas ao célebre texto escrito por Juan Mayorga en 2005, agora en O pequeno poni Redrum dirixe as miradas ao acoso escolar cun texto do que emana unha mensaxe en defensa dos dereitos LGTBI+ nos contextos da intolerancia na contorna educativa e mais da incomprensión familiar.

Cartel de O pequeno poni. CEDIDA

O pequeno poni conta co apoio da Xunta de Galicia a través das axudas á creación escénica. Completa o seu equipo artístico co traballo de Carlos Álvarez-Ossorio na iluminación, de Fernando Epelde á fronte do espazo sonoro e de David Fidalgo como responsable das animacións que acompañarán en escena ao espectáculo. O equipo de Redrum desenvolverá, grazas á colaboración dos concellos de Teo e mais do Grove, os seus ensaios durante tres semanas no teense Auditorio Constante Liste da Ramallosa para posteriormente finalizar a preparación no Auditorio do Grove.

Dos prexuízos á crueldade

A obra preséntanos a Xaime (Guillermo Carbajo) e mais Irene (Laura Míguez), unha parella cuxo fillo de nove anos, Luismi, vai á escola cunha mochila da súa serie de debuxos preferida: O meu pequeno poni. Algo tan inocente esperta as mofas, vexacións e a violencia máis brutal dos seus compañeiros. A incomprensión, as dúbidas e a frustración que afrontan estes pais, xunto á pasividade, aos prexuízos e mesmo á culpabilización da vítima coas que opera o sistema educativo, constitúen os piares nos que se sustenta esta obra. Unha obra que leva a escena as consecuencias individuais e colectivas do acoso escolar.

Paco Bezerra escribiu o texto en 2016 a raíz de noticias dos medios estadounidenses, en concreto a de Grayson Bruce, un neno de 9 anos que acudiu cunha mochila da xa amentada serie á escola e que sufriu culpabilización a mans da dirección do centro despois de sufrir ataques dos seus compañeiros.

Redrum Teatro

A compañía Redrum Teatro funciona como unha empresa cultural dedicada á produción e distribución de espectáculos e á edición de libros dende o ano 2009. Dende a súa fundación, a compañía levou a escena obras para o público familiar e diversos espectáculos para adultos, entre eles Invisibles, montaxe galardoada cos Premios María Casares á dirección, á iluminación e o texto adaptado en 2019.