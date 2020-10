A profesora lucense Adela Figueroa Panisse ten unha fotografía de nena na que aparece axeonllada nun reclinatorio con guantes de tea branca e un tocado claro. Ao seu carón, en ringleira, hai outros nenos, tamén con luvas brancas, e con traxes e gravatas proporcionados ás súas estaturas. Detrás deles hai un cincuentón, apenas unhas sombra. É amplamente calvo e un lunar rompe a severidade da súa pel e distrae da súa mirada concentrada. Figueroa escribe: "Aparece na foto da minha comunhão detrás de nós. Com ar de quem está a confirmar que tudo está a correr corretamente".

O supervisor é Ricardo Carballo Calero. Engade que «bem pensado nom sei como ainda encontrou tempo para escrever entre tantas horas de ocupaçao: as suas aulas e o controlo do funcionamento dum colégio de tanta complexidade».

O texto de Adela Figueroa é un dos corenta que lembran ao homenaxeado no Día das Letras en Carballo Calero en Lugo, un libro que foi presentado onte na Biblioteca Nodal de Lugo. O acto contou co secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; o delegado da Xunta en Lugo, Javier Arias, e Margarita Carballo, filla da figura enxalzada. O libro forma parte dun proxecto no que vai acompañado dunha páxina web e dunha exposición biográfica.

No evento estivo presente a directora do colexio Fingoi, Siña Fernández, quen lembrou que o seu pai, Antonio Fernández (Antón de Marcos) ideou o proxecto pedagóxico do que ela é responsable e foi a Ferrol buscar a Ricardo Carballo, daquela represaliado ideoloxicamente como docente. Siña Fernández foi alumna súa no colexio e na universidade. Lembrou o método «interdisciplinar» no sentido de que «cando daba clase de literatura falaba tamén de

xeografía, música ou ciencias naturais»; pero, sobre todo, o teatro. "O recurso pedagóxico principal de Carballo Calero era o teatro", explicou.

O encontro serviu tamén para recordar aos profesores Araceli Herrero e Antón Fraguas. Herrero apunta no libro que "o maxisterio de Carballo Calero foi un galano" que, no seu caso, desviou unha vocación médica, cara a Filosofía e Letras.

Xulio Xiz, presidente do Colectivo Egeria —que promoveu a publicación— rematou a súa intervención desmentindo a sona de seriedade que era como un halo que distanciaba a Carballo dos outros. "Os seus alumnos contan que don Ricardo cantaba zarzuela en clase".