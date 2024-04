"Recuperamos pezas do repertorio da catedral de Lugo que son patrimonio"

Os vintecatro compoñentes do coro Solo Voces teñen este venres unha tarefa por diante: a de rescatar para o público lucense parte do repertorio da catedral que recuperaron das partituras en pergamiño incluídas no antigo ‘Libro do Coro’ e que datan, algunhas, do século XVIII.

A cita será ás nove menos cuarto da noite na basílica lucense. O repertorio deste concerto —titulado Cantate (Cantade)— inclúe tamén unha peza do compositor de Conturiz Manuel Antonio Méndez, contemporáneo de Beethoven, que foi un dos músicos máis relevantes que deu Lugo e que moi poucos lucenses coñecen.

"Manuel Antonio Méndez naceu en Conturiz sobre 1750 e morreu en 1817. Foi contemporáneo de Beethoven, entre o romanticismo e o clasicismo. Foi organista da catedral de Lugo e compuxo varias pezas relixiosas. E nós, imos cantar neste concerto unha delas, Beati omnes qui timent", explica Fernando Gómez Jácome, director de Solo Voces.

A agrupación tamén poñerá as súas voces á música de Marcial de Adalid (1826-1881), un compositor galego, ‘Ave Maria’ e ‘Tantum ergo’. Ningunha destas pezas foi interpretada nunca por ningún coro, polo que será a primeira vez que se escoiten con voces.

Outra peza que se inclúe no concerto é Crux fidelis, de Juan Antonio Moreno Fuentes (1904-1986), unha peza que tamén está no Arquivo Catedralicio de Lugo.

"Moreno Fuentes foi o último mestre de capela da catedral. Toda esta música, que forma parte do arquivo da basílica lucense, é unha parte do noso patrimonio moi descoñecida. Por iso quixemos facer este concerto de música sacra, porque levamos anos participando no Festival de Órgano da catedral e preparando estas pezas e é unha mágoa que se preparen só para unha ocasión e a xente non chegue a coñecelas. Porque estamos a recuperar pezas do repertorio da nosa catedral que son patrimonio", afirma Fernando Gómez Jácome.

O director de Solo Voces —que tamén leva outras corais como Cantar Delas, o Coro do Hospital, Lug (de exfuncionarios da Xunta), ademais de formar parte do cuarteto Son de Corda— considera que a cita de hoxe con Solo Voces será especial, tanto polo repertorio como pola calidade das voces e o espazo no que se ofrecerá o concerto.

"Coas voces que temos agora mesmo e a acústica da catedral algunhas pezas resultarán espectaculares de escoitar en directo», afirma o músico lucense.

O concerto incluirá, nesta ocasión, só pezas relixiosas pero, aínda así, o repertorio será variado.

"A proposta é un convite ao público lugués para que se achegue a escoitar unha hora de música de moi variados estilos, desde o renacentista Palestrina aos espirituais americanos, pasando polo barroco, clasicismo, romanticismo e posromanticismo, até as estéticas máis achegadas aos séculos XX e XXI. Así que empezaremos cun espiritual negro e seguiremos cunha polifonía do Renacemento", afirma Gómez Jácome.

Solo Voces é unha agrupación integrada por catorce mulleres —sete sopranos e sete contraaltos— e dez homes —cinco baixos e cinco tenores—. Aínda que as voces están compensadas, o director vería ben que se achegasen voces novas, o que non é tarefa fácil.

"Cada vez é máis difícil achegarse á xente nova porque, desde hai anos, rompeuse unha cadea que partía desde a escola ou o instituto, onde se cantaba, e chegaba ata o coro. Perdeuse de cantar na escola. Quizais tamén porque vai cambiando o sistema educativo. Agora só se canta nos conservatorios. Iso é o que pasa en Lugo. Nas Rías Baixas, en cambio, a situación é diferente, pero aquí está a ser especialmente complicado o relevo das voces", comenta Fernando Gómez Jácome.