"Recomiendo ver tumbas egipcias en 3D en National Geographic"

→ Una película

God’s own Country, ( 2017) de Francis Lee. En España pasó muy desapercibida al coincidir con Call me by your name, pero a mí me gustó mucho más.



→ Una serie

No soy muy de series pero durante el confinamiento he seguido algunas. ‘London Spy’ de la BBC2, que se puede ver en Netflix con el extraordinario actor Ben Wishaw.



→ Un libro

De toda la vida mi favorito es ‘La realidad y el deseo’ de Luis Cernuda , fuente continua de inspiración.



→ Un disco

Hatful of Hollow (1984) de The Smiths, su primer álbum recopilatorio. ‘How son is now?’ dio pie a mi serie de dibujos I am the son and the heir de 1989.



→ Otra alternativa (cómic, videjuego...)

Visitar tumbas egipcias en 3D con la aplicación de National Geographic. Desde niño me fascina el antiguo Egipto.