"Recomedo 'En la casa', un filme de mestres e aprendices"

Recomendaría Take Shelter ou algunhas outras relacionadas coa apocalipse. Pero a recomendación ten que ser En la casa de François Ozon, un filme de mestres e aprendices.The virtues. Non vexo moitas series, pero esta foi a última que ataquei, recomendouma a amiga Esther Pimentel. Ten un arranque potente.El elogio de la sombra. Cultura xaponesa, arquitectura, o cuidado polo detalle. Sempre me gustou a semipenumbra nas casas. Que sería do cine sen a sombra, que seríamos sen a sombra.Rafael Berrio, Deixounos hai pouco. Hai uns anos obrigoumo a escoitar Suso López. A canción de Simulacro fala de que non hai segundas oportunidades.Egon Schiellle. deixou moitas pinturas potentes. Interesante saber da súa vida, polémica vida. Curioso ese nome Ego, similar a Ego. Era bastante narcisista.