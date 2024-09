El "recolector" Andrés Rivas trae sus collages a la galería Néboa

Con los nervios y emoción propios de cualquier debut pero, sobre todo, con mucho "orgullo", el artista Andrés Rivas Rodís (Santiago de Compostela, 2000) inauguró este viernes en Néboa su primera exposición individual, Gramática de superficie. Una muestra compuesta por una decena de obras que se podrá visitar en la galería luguesa, situada en Lamas de Prado, hasta el 23 de noviembre.

La exposición, centrada en el concepto de la superficie, baila entre los límites de lo inmediato y lo perenne. Lo que se va y lo que permanece. "Mis obras son collages en los que utilizo todo tipo de objetos. Un papel comprado hace dos horas puede dialogar con otro de unos cuarenta años. Quiero transmitir que cada elemento, por muy pequeño que sea, es igual de importante", explica Rivas.

No suelo comprar soportes, utilizo cosas que me encuentro. Lo esencial es que el material tenga una historia"

Tela, papel, madera... Para Rivas nada es banal o irrelevante. Quizás por eso él mismo se define como un "recolector" cuya imaginación parece no tocar nunca techo. "No suelo comprar muchos soportes. Lo que hago es utilizar cosas que me encuentro, no es que las vaya buscando, y luego empiezo a darles forma. Para mí lo esencial es ver que los materiales tienen una historia", explica.

Precisamente por ello la gramática es el otro eje de la muestra, tejida en algunas obras por las manos de la propia abuela del artista. "Ella fue profesora", cuenta, "la veía anotar todo el rato en papeles ya utilizados, como podían ser las fichas de sus antiguos alumnos. Pertenece a una generación de posguerra que atravesó problemas económicos y, lejos de un interés por el reciclaje, de verdad le daba importancia al propio material. Nunca escribió en un folio en blanco", dice.

Me echaban broncas en el colegio por dibujar. Hoy quizá podrían vender alguna de las mesas que me mandaron limpiar"

Algo, quizá, ya muy lejos de la generación que a él le tocó vivir, recordando como su andadura en el mundo del arte comenzó en el colegio, donde reconoce entre risas que le echaban "broncones" por dibujar: "Hoy a lo mejor podrían vender alguna de las mesas que tanto me mandaron limpiar".

Esa pasión le llevaría hasta los grafitis y, posteriormente, a cursar el grado de Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, que le permitió "ampliar la mirada y aumentar mi interés por la pintura", aunque también se siga reconociendo como un artista "más de pared que de cuadro".

Ganador del premio Cátedra Bodegas Faustino & Willy Ramos (París, 2022) con el proyecto Luz negra, los primeros reconocimientos, aunque "tímidos", ya empiezan a asomarse. Se nota que tiene los pies en el suelo, y quizá por eso cuando se le pregunta por sus sueños, responde que llegará "hasta donde me dejen". Por el momento, solo quiere disfrutar de su debut individual en Néboa y, por supuesto, que Lugo "disfrute" de su arte.