A RAG e PuntoGal convocan o segundo certame de microrrelatos en galego

A Real Academia Galega (RAG) e a Asociación PuntoGal convocan a segunda edición do certame de microrrelatos que ten como obxectivo "reforzar" a presenza do galego no mundo dixital.

O presidente da RAG, Victor F. Freixanes, e o presidente e director xeral de PuntoGal, Manuel González e Darío Janeiro, respectivamente; presentaron en rolda de prensa esta segunda convocatoria, coa que esperan repetir ou ata mellorar o éxito de participación da primeira edición, que sumou case 400 orixinais.

O presidente da RAG destacou que o futuro da lingua galega pasa por "estar presente nas novas tecnolóxicas". Mentres, o presidente de PuntoGal sinalou que esta asociación "leva no seu ADN" a promoción e difusión do galego.

Para esta segunda edición, o prazo de presentación dos textos, dun máximo de 200 palabras, permanecerá aberto durante o mes de febreiro, coincidindo cunha campaña de promoción de PuntoGal que permitirá rexistrar un dominio '.gal' para dous anos a un prezo de 15 euros.

Nesta ocasión repartiranse 9 premios -tecnolóxicos e relacionados coa lectura-, tres en cada unha das categorías distribuída por idades (infantil, xuvenil e adulta). Os interesados poden consultar as bases da promoción aquí.