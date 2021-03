A RAG inicia a Primavera das Letras dedicada a Xela Arias

A Real Academia Galega (RAG) deu inicio este martes á súa nova edición da Primavera das Letras, que neste 2021 dedícase a Xela Arias, unha muller que representa un "vento novo", pola súa aposta pola "modernidade" do galego, por "unha lingua e cultura que miran cara ao futuro e as novas xeracións".

Así o expresou o presidente da Academia, Víctor Freixanes, no acto celebrado este martes no CEIP de Sárdoma-Moledo, en Vigo, no que a galardoada estudou durante sete anos xunto aos seus catro irmáns, así como o centro no que o seu pai ensinou durante 25 anos.

Freixanes remarcou que, na actualidade, "o gran debate da lingua galega é o da globalización", un contexto no que insistiu que hai que "mirar cara ao futuro da globalización aproveitando as novas tecnoloxías".

"As novas tecnoloxías son fundamentais porque con elas multiplicamos a capacidade de difusión", remarcou Freixanes, que insistiu en que a RAG "non é un lugar pechado e a cultura galega non é local, senón que chega a aqueles sitios onde hai interese pola cultura galega".

Así mesmo, lembrou que cando a figura da escritora, editora e tradutora Xela Arias, a quen el mesmo coñeceu, foi proposta para ser recoñecida no Día das Letras Galegas de 2021, "por unanimidade non se presentou ningunha outra" candidatura por parte dos académicos. "Non houbo discusión", asegurou Freixanes.

Pola súa banda, a académica Fina Casalderrey tamén participou no acto, no que destacou que a Primavera das Letras ten a "intención de unir colexios de Galicia para explorar o mundo das letras" galegas.

LEMBRAR. No transcurso do evento, no que dúas alumnas representaron a Xela Arias cando era nena e cando era nova e outros dous estudantes recitaron senllos poemas, descubriuse unha placa na que se recolle unha ilustración representando á homenaxeada, así como unha breve indicación sobre o paso de Xela Arias e o seu pai pola escola.

Lois Arias, en nome da familia, expresou o seu agradecemento polo recoñecemento á súa irmá, da que destacou a súa "sinceridade" como persona e literata. Segundo dixo, o traballo que se está facendo ao redor da figura da súa irmá é "estupendo", e valorou que as biografías que están a escribir permítenlles "lembrar e pór as cousas en orde".

ACTOS POLA PRIMAVERA DÁS LETRAS. No marco da Primavera das Letras está previsto que se celebren distintos actos en Galicia. Entre eles, inclúese unha serie de documentais de carácter biográfico, un concurso, presentacións de libros e biografías, unha exposición itinerante e accións para difundir a obra de Xela.

Así mesmo, o concelleiro Abel Losada, adiantou que está previsto colocar unha placa nun edificio da cidade olívica onde viviu Xela Arias. En canto ao Día das Letras Galegas, o 17 de maio, o acto celebrarase en Vigo, tal e como avanzou Freixanes.