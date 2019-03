O rabadense Chema Prado trae esta semana á Coruña a Malkovich e Marisa Paredes

Os actores John Malkovich e Marisa Paredes acompañarán ao rabadense Chema Prado, o exdirector da Filmoteca Española, nunha homenaxe que organiza o Centro Galego de Artes da Imaxe (Cgai) e a Filmoteca de Galicia do 21 de marzo ao 10 de maio.

O ciclo cinematográfico Vai e vem. Carta branca a Chema Prado renderalle homenaxe ao que foi director da Filmoteca Española entre 1989 e 2016. Mentres que Prado desenvolvía o seu traballo na Filmoteca Española, tamén axudou a formar ao persoal da cinemateca galega desde os seus inicios.

Con motivo deste tributo, o Cgai deulle "carta branca" a Prado para programar unha serie de películas que marcaron tanto a súa traxectoria profesional como vital, ademais de recibir na Coruña a algunhas das amizades persoais do rabadense, como é o caso de Marisa Paredes e John Malkovich.

Deste xeito, o Centro Galego de Artes dá Imaxe quere agradecerlle o seu "inestimable apoio" con Vai e Vem, que toma o título da última película de João César Monteiro e é froito da colaboración con diversas cinematecas internacionais "de prestixio" na cesión de copias para ser proxectadas na Coruña.

O ciclo de cine proxectará títulos de directores como Almodóvar, Jim Jarsmuch, Bernardo Bertolucci ou Jonathan Demme

A homenaxe conta coa implicación do Concello coruñés na organización en María Pita dunha exposición coa obra fotográfica de Prado, que ao longo da súa ampla carreira tivo a oportunidade de retratar numerosas personalidades do cinema internacional.

As seleccións do Cgai proxectaranse ao longo dunha vintena de sesións durante as que se pasarán títulos "míticos", pero tamén "rarezas que resultarán un descubrimento até para o público máis cinéfilo".

Marisa Paredes acompañará a Chema Prado na apertura do ciclo este xoves, coa proxección na filmoteca galega de A flor do meu segredo, de Pedro Almodóvar.

A película, a terceira de seis nas que Paredes se puxo ás ordes do director manchego, supuxo un punto de inflexión na súa carreira interpretativa, ademais de valerlle o premio á mellor actriz no festival checo de Karlovy Vary.

O venres será John Malkovich quen estará na Coruña para introducir a proxección de O ceo protector, unha película do Bernardo Bertolucci. Desenvolverase nunha sesión "especial" que acollerá o Teatro Colón.

O actor, produtor e realizador estadounidense tamén presentará o sábado na sede do Cgai Pasos de baile, unha película que el mesmo dirixiu e que está protagonizada por Javier Bardem.

No programa organizado por Chema Prado para o Cgai atópanse outros nomes como Jim Jarmusch, do que se exhibirá Dead Man, ademais de You Are Not I, de Sara Driver, na que exerce de director de fotografía. Así mesmo, proxectaranse outros filmes que ofrecerán ao público galego "unha oportunidade única" de coñecer obras de difícil acceso como Stop Making Sense, de Jonathan Demme, que terá lugar o martes 26 no Teatro Colón.