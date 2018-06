O alcalde de Rábade, Francisco Fernández Montes, recoñeceu este martes que a noticia do falecemento do escritor Xabier P. Docampo, Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil en 1995, é "moi triste" para o seu municipio natal, co que tiña unha relación especial, pero subliñou que a "perda intelectual" do escritor lucense afecta "a todos".

"É unha noticia moi lamentable", dixo a Efe o rexedor local, quen recoñeceu que mantiña unha "relación persoal" estreita co escritor rabadense desde que aceptou ser o pregoeiro das festas locais deste municipio lucense.

De feito, destacou o seu "achegamento" ao seu municipio natal, a pesar de que residía en Cambre, e confirmou que estaba prevista a presentación en Rábade do seu último libro, A meniña do abrigo de Astracán, en canto "o seu estado de saúde llo permitise".

"Finalmente, esa presentación xa non se poderá levar a cabo como tiñamos pensado", lamentou o alcalde, quen asegurou que "a súa ausencia é insubstituíble". En todo caso, o rexedor local confirmou que o Concello de Rábade fará todo o posible para que a súa "figura estea presente" no municipio que o viu nacer.