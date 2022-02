Sara Méndez recibe o galardón do certame Contos de Verán con 15 anos

Sara Méndez Seijo vai ao instituto Ánxel Fole de Lugo. Cumpre 16 anos a semana que vén. Con 15 anos gañou co relato Lara a novena edición do certame de narración curta Contos de Verán, organizado polo diario El Progreso en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta.

A Sara gústalle ler, especialmente "literatura fantástica xuvenil". "Xa que leo, pensei que podería escribir". Ten "varias novelas empezadas"; unha "a máis avanzada" dese xénero. Para presentar ao concurso optou por "un conto realista porque,nesa estensión non se ía entender ben a idea". Así que optou por participar coa historia realista dunha muller que padece unha enfermidade terminal. Acude a unha praia, "un lugar da infancia en que foi feliz" porque "se lle acaba o tempo" e busca disfrutar.

A presidenta de El Progreso, Blanca García Montenegro, remarcou "a fondura e o sentimento" do texto cunha referencia á sorpresa de que fose escrito "por unha persoa tan nova", unha apreciación compartida polo xurado. García Montenegro reiterou a súa felicitación porque "a gañadora deste ano sexa unha rapaza que non ten nin 16 anos cun conto tan bonito, con tanto sentimento e tan profundo".

A entrega —que se levou a cabo na sede de El Progreso, en Lugo— faise polo día de nacemento de Rosalía de Castro, que se conmemora hoxe. "Rosalía estaría moi contenta de que unha nena de 15 anos amose tanto sentimento como que tiña ela ao escribir", considerou.

Valentín García destacou "o apoio do Grupo El Progreso á lingua e á literatura galegas que se plasma en Contos de Verán"



O finalista foi Alberte Momán Noval coa súa obra Aventura musical das emocións. O escritor de Narón, asentado en Lugo desde 1996,compareceu cun conto sobre unha discusión estética entre varios mozos de idade non maiores que Sara Méndez e sobre os sentimentos que lles causan. Como amante da música "introduzo esta arte en todos os meus contos desde hai cinco ou seis anos". Neste relato usa "letras de cancións para expresar as emocións que un rapaz ten cara ao seu irmán e a outros rapaces. As cancións son un reflexo do que senten".

Momán fora xa finalista na edición de 2019 co relato O regreso de Lauraine Maccow. A Blanca García Montenegro interesáronlle os temas que achega Alberte Momán. "Sempre nos sorprende cunha literatura innovadora". Agradeceulle que se volvese presentar ao certame. Para o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, enviar relatos ao concurso en varias oportunidades é unha proba de que "de que o concurso é fiable".

Os contos presentados foron avaliados por un xurado encabezado polo presidente do PEN Galicia, Luís González Tosar, e integrado polo subdirector de El Progreso, Tito Diéguez, e o redactor Santiago Jaureguizar. O primeiro premio está dotado con 1.000 euros, que levou Sara Méndez. O segundo premio, que consiste nunha gratificación de 500 euros, foi para Alberte Momán.

Valentín García destacou "o apoio do Grupo El Progreso á lingua e á literatura galegas que se plasma en Contos de Verán".

Tito Diéguez chamou a atención sobre que gañase o texto "dunha menor de idade" e que o concurso non se veu interrompido pola pandemia. Este certame recibiu na súa novena edición decenas de escritos, que foron publicados en papel no suplemento De Verano.