Quico Cadaval: "Medea' era unha paxarada segundo a miña nai"

Carmen Ayaso, nai de Quico Cadaval, preguntoulle unha vez ao fillo en que consistía o complexo de Edipo mentres estaba cociñando carne. Cadaval reconstrúe ese encontro en Complexo de Edipo, a obra que presenta este martes en Lugo como parte da Mostra de Teatro Clásico. Será ás 20.30 horas no Vello Cárcere.

O actor narrará un relato mítico dun home que mata o pai, déitase coa nai e chama fillos aos irmáns. Cóntallo a unha taberneira dun porto galego que é nai do propio Cadaval e que enriquece o relato cos seus comentarios. "A cociñeira despreza o mito clásico ao mesmo tempo que lle dá a receita da carne asada", explica o actor e director.

Engade que esta versión "en vez de fixarse na estrutura policial de Sófocles, inspírase en Pasolini" no sentido de que narra a vida de Edipo. O espectáculo desenvólvese mentres a nai do relator cociña unha carne asada.

Ambos os dous van achegando tamén comentarios de actualidade que forman parte dun catálogo de "gastronomía, épica, alta cultura, díxome-díxomes, psicanálise e noticias sorprendentes sobre a monarquía española" ao longo de 71 minutos que dura a representación, na que non falta a improvisación "coma nos vellos contos".

O tempo de Complexo de Edipo non é soamente o físico que transcorre mentres se desenvolve. Tamén hai "un tempo do relato e un tempo da comida", no sentido de que a conversa acompaña a preparación do xantar.

Un actor contoulle a Cadaval que contou 'Edipo' na selva de Colombia e unha vella corrixiuno

O mito de Edipo estendeuse polo mundo todo. Quico Cadaval conta que o actor colombiano Nicolás Buenaventura foi a unha aldea dos seus pais, que estaba situada na selva, cerca de onde estaba asentada a guerrilla. Xuntouse o pobo para escoitar a historia. "Ao rematar unha vella díxolle que non fora así, que o home nacera coa placenta tatuada: 'Voy a matar a mi padre'. Engadiu que cometera o crime na ponte da entrada, onde aínda se pode ver un sangue que non se puido limpar".

Quico Cadaval confesa que non reflexionou por que lle podía interesar á nai o complexo de Edipo e Carmen Ayaso xa finou. O que si sabe é que lle contou Medea "e lle pareceu unha paxarada".

"MEDIDA POR MEDIDA". A Mostra de Teatro Clásico contará con outra peza dirixida por Quico Cadaval, Medida por medida, que Producións Teatrais Excéntricas porá en escena o xoves ás 20.30 no auditorio Gustavo Freire. A actriz lucense Melania Cruz encabeza o reparto xunto con Evaristo Calvo.

Cadaval dirixe tamén 'Medida por medida', que se representa o xoves coa lucense Melania Cruz

A trama comeza cando o duque de Viena se retira e deixa a un maxistrado como substituto. Encárgalle que aplique as leis que condean o fornicio co maior dos rigores. Un home é condenado e a súa irmá, que é unha monxa, debe abandonar a clausura durante un día para savarlle a vida.

A montaxe desta obra de William Shakespeare é unha antiga aspiración de Quico Cadaval. Quixo organizar unha representación de Medida por medida dende que a leu nun autobús.

"Ao chegar á estación, non me dera tempo a acabar o libro e fun ao bar para facelo". "A Shakespeare soamente se lle entende representándoo. Por moito que o estudes, soamente a montaxe che permite velo".

Os elementos que lle interesan ao director e actor desta obra son "a comedia, o drama, o moralismo e a represión do desexo de modo cru". O director destaca que se trata dunha peza "moi moderna", na que mesmo "simpatizas" cos canallas.