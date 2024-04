"Non teño afán coleccionista, só quero revivir timbres doutras épocas"

Non lle gusta que lle chamen coleccionista porque, aínda que ten moitos instrumentos antigos na casa, a súa intención é facer música con eles, revivindo sons do pasado. Algúns destes sons serán recuperados este sábado por Xosé María Grandío Vega no concerto que dará Nihil Novum. A cita será ás sete da tarde, no Vello Cárcere de Lugo.

Cóntenos cantos instrumentos ten na casa…

Teño máis dunha ducia en total e unha colección de campás de distintos tipos. Hai unha frauta andina, tres violas medievais iguais cás do Pórtico da Gloria da catedral de Santiago, un violín barroco (con cinco cordas), un órgano portativo (tamén medieval, copia dun do século XIV, que encarguei a Estados Unidos), unha zanfona que fixen eu mesmo no obradoiro do Centro de Artesanía, unha guitarra, dous violíns clásicos (de catro cordas), unha requinta, unha ocarina, unha frauta doce, un birimbao e tamén varios instrumentos diferentes de percusión.

Canto tempo lle levou facer a zanfona? Foi difícil?

Levoume dous anos indo ao Centro de Artesanía só polas mañás. Fíxena e non tiña nin idea de carpintería. Empecei de cero cun instrumento moi complicado.

Por que ese afán por reunir tantos instrumentos antigos?

Un dos motivos foi que fun profesor de Música moitos anos —estiven no colexio Luis Pimentel e no IES Ánxel Fole, en Lugo, e tamén dei clase en Pontevedra— pero tamén me gusta tocar. De neno, tocaba a viola clásica e fixen estudos de violín. Hai anos toquei o órgano de tubos da igrexa A Nova, en Lugo, e tamén estudei canto gregoriano. Agora, con 74 anos, toco en Nihil Novum.

Hai moito que se creou o grupo?

Creouse en 2018 e somos tres integrantes. Eu, que toco as violas medievais (de brazo e de perna), o violín barroco e o órgano portativo; Txuso Juaristi, que toca a guitarra barroca e o laúde renacentista, e Alma Selene, que é soprano e, polo tanto, canta.

É máis músico que coleccionista?

Non teño ningún afán coleccionista. Só quero sacar o son dos meus instrumentos e revivir con eles timbres musicais doutras culturas e doutras épocas. Dispoño tamén de vinte campás de diferentes formas e sons.

Que sons aportan estes instrumentos medievais que non ofrezan os modernos?

Polo seu tamaño, forma e as cordas de tripa teñen un timbre distinto aos instrumentos modernos. Son máis difíciles de afinar porque tamén son máis sensibles ao frío e ao calor. Son instrumentos máis rudimentarios pero lembran outras épocas.

Quitar son destes instrumentos é como unha viaxe no tempo?

É tomar contacto con partituras máis difíciles de descifrar e alleas aos gustos de agora, pero que son a base da harmonía actual.

Sempre tocou música medieval?

Non, foi unha evolución. Cando era alumno do Seminario tocaba música popular, suramericana e tradicional de varios países. Despois fixen Violín e tocaba pezas de Vivaldi e Mozart. Co paso do tempo, funme metendo máis na música medieval coas ‘Cantigas de Santa María’, de Afonso X; pezas da música sefardí e tamén tocando partituras das sete cantigas de amigo do trobador Martín Codax, do pergamiño Vindel.