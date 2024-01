"Quero que quen mire os cadros sinta unha felicidade interior, sen máis"

Manuel Pérez Villar é garda xurado e estudou unha FP de Electrónica, pero tamén é pintor, un pintor autodidacta que ten como obxectivo emocionar coas cores e as escenas que logra plasmar nun cadro. Nada máis e nada menos. Onte inaugurou a súa quinta exposición, Soños, nas celas de homes do Vello Cárcere, en Lugo. Ata o 29 de febreiro poderanse ver vinte cadros ao óleo con paisaxes da súa terra, dos Ancares.

"Os meus cadros non teñen segundas intencións. Só quero transmitir sentimento. Que o que mire os cadros, sinta unha felicidade interior. Como cando escoitas unha canción que che gusta, sen máis. Emocións positivas, iso é o que quero transmitir coa miña pintura", resume Manuel.

A maioría dos óleos foron pintados sobre lenzo, menos tres que están feitos sobre cartulina. O estilo? Manuel Pérez Villar non sabe definirse porque tampouco sabe de correntes artísticas pero, postos a encasillarse, afirma -como lle dixo unha experta en Belas Artes- que está a metade do camiño "entre o Realismo, o Impresionismo e o Romanticismo". Ou sexa, a pintura do século XIX ao completo.

"Podería dicir que as miñas paisaxes son un pouco románticas e non son, ao cen por cento, realistas. Por exemplo, nos cadros nocturnos aluma a luz da lúa bastante forte. Xogo moito coa lúz da lúa e tamén coas proporcións: hai árbores grandes, pequenos, medianos... As miñas paisaxes non son exactamente reais, nin copiadas dunha foto. Máis ben, é todo inventado, pero son escenas inspiradas no que se ve por Navia, por Cervantes, polos Ancares, en suma", relata Manuel.

O pintor naviego lévase ben co outono. É a estación do ano que máis o inspira. O outono e as súas cores: marróns, ocres, verdes escuros... "Cores cálidas. Se hai algún tono frío, algún azul, este ten que ser moi frouxo", sinala.

A súa forma de traballar empeza sempre por un boceto. "Fago antes un proxecto nun papel e despois collo o pincel", di. Empeza polo máis difícil: "Os ríos e as árbores son o peor. O ceo tamén dá bastante traballo. O resto xa é coser e cantar", confesa.

Así empezou a pintar. Facendo o que lle custaba máis, os ríos. "Eu sempre saquei sobresaínte en Debuxo no colexio pero non estudei nada disto. Desde que tiña 20 anos, deume por observar a natureza e quedei marabillado da escuma que facía a auga no río. Foi aí cando collín o pincel", lembra.