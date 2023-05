La Bien Querida: "Me emociona lo imperfecto, los grupos que son cero conocidos"

Ana Fernández (Bilbao, 1972), más conocida como La Bien Querida, se inició en la música en 2009, tras una década dedicada a la pintura. Ahora llega al Facela Fest con siete álbums a sus espaldas.

Su padre fue también músico. ¿Qué relación tuvo durante su infancia con ese mundo?

De pequeña me interesaba mucho la música, pero empecé dedicándome a la pintura. Hasta 2009 que saqué mi primer disco, yo era pintora. Pintaba murales.

¿Por qué se animó entonces a sacar un primer disco?

Porque me compré una guitarra y empecé a bajar acordes de internet y canciones que me gustaban... Después, comencé a tocar acordes sencillitos hasta que hice una maqueta y la subí a MySpace. Ahí me fichó un sello discográfico.

No la fichó cualquiera, fue Elefant Record, el sello por excelencia de la música independiente en España.

Sí. Aunque ahora ya no estoy con ellos, es cierto que empecé con Elefant y durante muchos años fueron mi discográfica.

El debut

¿Qué supuso para usted lanzar Romancero, elegido mejor disco del año por Mondo Sonoro?

En realidad, tuvo repercusión solo a nivel independiente. En 2009 no existía esta eclosión de redes sociales que hay ahora, así que Romancero tuvo éxito a nivel independiente, pero ya está. No obstante, me dio mucha alegría, porque nunca había imaginado ni soñado que me pasara esto con la música. Pensé que no estaba en mi destino. Pero la vida es así: a veces pasan trenes, los coges y llegas a buen puerto.

¿Dejó la pintura cuando empezó con la música?

Es cierto que la dejé un poco apartada, pero la pintura es para mí algo inevitable. Soy una persona muy creativa y no podía dejarla así de golpe, pero me centré más en la música.

Hay músicos que también pintan y cuentan que una disciplina se retroalimenta de la otra: por ejemplo, pintan canciones. ¿A usted le pasa?

No, a mí no me pasa. Sería interesante, pero no me pasa.

¿En qué se inspira?

Yo encuentro la inspiración en el ser humano, en las relaciones que tenemos unos con otros, otras con unos... En mis canciones hablo, sobre todo, de emociones y de sensaciones. Por otro lado, cuando pinto, no sé en qué me inspiro, aunque siempre me ha gustado mucho el arte y la estética.

A nivel musical, ¿de quién diría que ha bebido más, en quién encuentra referentes?

Con las canciones que más me emociono, con las que de verdad se me ponen los pelos de punta, son con las de los grupos independientes, pero independientes de verdad, underground reales, cero conocidos. Los cantantes y las cantantes que cantan superbien, me emocionan menos. A mí lo que me emociona es la imperfección.

¿Y si un grupo independiente se vuelve conocido...?

Es que no son grupos superconocidos. Por ejemplo, un grupo que me gusta es Primogénito López. Es un grupo donde no afinan bien, no cantan perfecto... Es muy difícil que un grupo así llegue a gustar a todo el mundo, no es lo normal. Lo que pasa es que a mí me gusta la imperfección, aunque luego mis cosas me gusta hacerlas perfectas. De todas formas, también me gusta Lana del Rey y cosas así, más mainstream.

La sociedad

De hecho, su música ha estado en series bastante mainstream, como Paquita Salas o La casa de las flores.

Sí, mi música ha estado en un montón de series, como Élite, Déjate llevar...

¿Y qué opinión le merece el consumo masivo de estos contenidos?

Ese un tema que me inquieta y me da bastante miedo... Me preocupa mucho la sociedad consumista en la que vivimos, donde todo es de usar y tirar. Sinceramente, no me gusta, me da miedo y nadie le pone freno.

¿A qué cree que se debe?

Creo que la sociedad está enfermísima. Nos pasamos la vida viendo imágenes, pasando la pantalla y creyendo que esa es la realidad; pero eso no es la realidad. Ni siquiera las cosas que pone la gente en Instagram son reales: es todo mentira. Nos enfermamos deseando cosas que sabemos que no podemos tener; y es por ello que la sociedad está enferma.

En sus letras también habla de este tema. ¿Qué cree que sería necesario para un cambio social?

Limitar la locura de las redes sociales, empezar a ver en TikTok vídeos científicos, cosas productivas... Pero así, viendo gilipolleces, es imposible. Además, todo lo que vemos está relacionado con el físico, no vemos nada bueno para el alma o para el espíritu. Necesitamos enriquecer nuestra alma y tener amigos reales, no 1.000 amigos en redes que son mentira. Es horrible.

¿En la música también tiene que lidiar con ese querer aparentar lo que no se es?

¡No sé! Intento no meterme ahí, pero supongo que también pasa, porque es inevitable, porque ahora todo le mundo es maravilloso y sabe hacer de todo. ¡Yo qué sé! Es que hoy en día ya es todo mentira, no sabes distinguir. De las noticias que emiten los medios tampoco te puedes creer nada. Estamos viviendo un momento convulso, de sociedad enferma.

¿Festivales como el Facela le ayudan a recuperar la fe en este mundo, en esta sociedad?

(Risas). Sí, ver al público cantando nuestras canciones y pasándoselo bien siempre ayuda. Después de un par de meses sin tocar con la banda, la verdad que tenemos ganas de festival.