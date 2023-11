A Quenlla saca un disco monográfico con doce poemas de Avelino Díaz

Quixeron inmortalizar a obra dun poeta lucense aínda bastante descoñecido, Avelino Díaz, e van camiño de conseguilo. Os sete integrantes do grupo folk A Quenlla veñen de sacar un disco monográfico con doce poemas musicados do poeta de Órrea (Riotorto), que leva por título 'Na lírica emoción', "un verso que mete Avelino polo medio das súas poesías", aclara Baldomero Iglesias, Mero, o membro máis veterán e cofundador do grupo, hai case 40 anos.

Mero coñeceu a obra poética de Avelino Díaz hai tres décadas da man das Brigadas Chairegas, un colectivo cultural que lle dixo, sobre o autor de Riotorto, "é un poeta capaz e moi emotivo".

Non foi esta a única referencia que Mero tivo de Avelino Díaz. Os tamén escritores Xosé Neira Vilas e a súa dona, Anisia Miranda, así como o filólogo Xesús Alonso Montero alabaron os versos do chamado "poeta de Meira", porque se criou nesta localidade. "Alonso Montero díxome de Avelino que era un poeta moi especial, que se fixo a si mesmo", sinala Mero, que destaca tamén a faceta xornalística na emigración -a Cuba e a Arxentina-, onde dirixiu varios xornais "chegando a ser amigo de Castelao", engade Mero.

Pasado o tempo, tres asociacións culturais chairegas tomaron a decisión de promocionar a este autor aínda non moi coñecido. Son: Poeta Avelino Díaz, Xermolos e a Irmandade Manuel María. "Quixeron dalo a coñecer para facer xustiza con el e falaron connosco para musicar algunha cantiga. Foi así como volvín a ler a súa obra e completamos o disco con doce poemas. Eles pagaron os gastos do estudio de gravación e nos démoslles os cedés para que os vendan", explica Mero Iglesias.

Neste disco, participaron os novos membros do grupo, no que están Manolo Dopico, á corda e percusión; Álvaro Cardalda, ao piano e acordeón; Miguel Fábregas, á percusión; Tania Capón, ao violín; Paloma Suanzes, á guitarra, e Leira Idea, ao violonchelo. Todos eles cantan tamén, igual que Mero que, ademais, toca a guitarra. Pero, xunto cos membros do grupo, tamén participaron neste disco o grupo de rock Ith e Paco Cerdeiras, Pakolas. "Quedou un disco moi bonito porque, realmente, Avelino Díaz fixo os cantos de amor a Galicia máis bonitos que pasaron polas miñas mans e non foron poucos os que pasaron. Ten un canto de arrolo e outro canto de amor á muller galega que son marabillosos", afirma o músico, que engade que todas as composicións son propias e que nos arranxos participaron todos os músicos do grupo.

Hai dous anos e medio que A Quenlla non sacaba un disco. O último foi o de Martín de Padrocelos, 'Trobador no Camiño'. "Gravamos tres poemas deste trobador, do século XI, que están na Biblioteca Nacional de Lisboa e no cancioneiro Colocci Brancuti, de Italia", asegura Mero.

A Quenlla leva gravados, con este, xa dezasete discos desde que se fundou, en 1984, por varios músicos, entre eles Mero e Xosé Luís Rivas Cruz, Mini, os dous exmembros de Fuxan os Ventos.

Nestes case 40 anos, A Quenlla editou dous discos monográficos de Manuel María e Marica Campo. "Está pendente agora outro con poemas de Neira Vilas sobre o retorno dos emigrados e tamén outro máis con cancións novas nosas, da Quenlla", di Mero.