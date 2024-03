"Lo que vivimos en el Resurrection Fest el año pasado fue tocar el cielo"

El más joven, Adri, tiene 14 años y la más mayor, Azalea, anda por los 20. El resto de los cinco integrantes de Keepers tienen 15 y 17 años. La media de edad se sitúa en 16.

Probablemente, este grupo ferrolano sea una de las bandas de rock y metal de España cuyos miembros son más jóvenes. Pero ese no es su único mérito. Con un año menos, se hicieron con un hueco en el último Resurrection Fest.

Este sábado tocarán parte de su repertorio en la sala Jagger, en Lugo, a las diez y media de la noche.

#EnVídeo 📹🤘 Keepers, un grupo de jóvenes de Ferrolterra con una media de edad de 15 años, ha comenzado a cumplir un sueño. La banda ha llevado sus versiones de rock y metal este viernes a un stand de Redbull en el #ResurrectionFest. VÍDEO: JOSÉ Mª ÁLVEZ pic.twitter.com/yLYaDVclrK — A Mariña El Progreso (@AMarina_EP) June 30, 2023

Keepers está formado por: Ari Martínez, voz, piano y keytar; Adri Quintana e Iker Fernández, guitarras; Aza Calvo, bajo, y Dani Piñón, batería.

Tocan versiones de Scorpions, Tina Turner, Aretha Franklin, Eagles, Pink Floyd, AC/DC, Guns N´Roses, Metallica, Iron Maiden, Motorhead , Led Zeppelin, pero también de Los Suaves, Siniestro e, incluso, Mecano.

Cuentan, además, con dos temas propios: Jane Doe, que habla de los cadáveres no identificados de las morgues, y Game of mind, sobre trastornos mentales. Estas canciones fueron grabadas y las subirán a Spotify en breve.

Los orígenes de la banda

Keepers se fundó hace dos años y, con solo uno como grupo, tocaron en Resurrection, festival al que acudieron llamados por la organización y en el que siempre desearon actuar.

Especialmente, el más joven, Adri, que con 8 años, consiguió en un concurso de Galipizza entradas gratis para todas las ediciones que se hagan del festival. Fue después de hacer una versión de ‘Rock and roll all nite’, de The Kiss, que tradujo al gallego como ‘Eu quero ir ao Resurrection’.

"El Resu para mí es el mejor festival. Poder ir gratis todos los años es muy guay pero tocar allí es otro mundo. Lo que vivimos allí fue tocar el cielo con tantísimo público", dice Adri, uno de los dos guitarristas.

Además de su edad, algo que llama la atención de Keepers es su pasión por un género musical que hoy en día no cala entre los más jóvenes: el metal. En esto, quizá hayan influido los gustos musicales de algunos padres de los integrantes, como es el caso de los de Ari, la cantante y teclista.

"Desde sempre escoitou estes xéneros musicais na casa e desde ben pequena aproveitamos calquera ocasión para desfrutar da música en directo e asistir xuntos a concertos e festivais", afirma Sara Pérez, la madre de Ari, quien indica que estar en el grupo "é moi enriquecedor porque estou con amigos dos que aprendo".

Una vez que tocaron en el Resu, algunos de los miembros como Aza, la bajista, se ponen ya otras metas. "Ahora que ese sueño se hizo realidad ya no sé a dónde quiero ir. Tal vez, por mi parte, me gustaría tocar en el Leyendas del Rock o el Rock Fest", indica.

El Resu también dejó huella en Iker, guitarrista: "Fue una experiencia increíble, seguramente el mejor concierto que hemos hecho. Este año no vamos a volver, pero ojála podamos repetir".