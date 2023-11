EL ÉXITO le trajo, a su vez, el fracaso personal pero renació este año con el grupo que la llevó a la fama, Nena Daconte. Lo hace una Mai Meneses más segura de sí misma y que, por fin, asegura haber encontrado la calma en su vida. Este sábado, esa nueva Mai Meneses volverá a pisar el escenario. Será en el teatro Afundación de Vigo, dentro del ciclo ‘Momentos Alhambra Acustiquísimos’, que abre Nena Daconte. Las entradas están agotadas.

¿Cuánto hay de Nena Daconte y de Mai Meneses en el concierto que va a dar en Vigo?

Al final las canciones de Nena Daconte las compongo yo y son como mis historias, mis emociones, mi trayectoria vital. Soy Mai, pero Nena Daconte es una parte de mí y ahora va sonando más acústico, más electrónico y más rock. Estaré acompañada de dos guitarras y será un concierto especial, para la ocasión.

¿Será un concierto acústico?

Sí porque no habrá ni batería ni bajo, pero más movido.

¿Cómo está, en este momento, Mai Meneses tras estos años de parón y de reflexión?

Estoy completamente renovada, feliz de tener este trabajo y agradecida de haber superado los malos momentos con un público que me estaba esperando.

Dijo que su libro de memorias, ‘Tenía tanto que darte’, fue una terapia. ¿La sanó poder contar al gran público los problemas que le trajo el éxito?

Es liberador poder decir en alto algo que llevas oculto. No estaba preparada para el éxito y lo pasé mal. A los problemas de salud mental deben dársele visibilidad. Nos da miedo lo que desconocemos pero es importante visibilizar estos problemas porque nos vamos a sentir menos solos.

¿Se sabe, desde fuera del escenario, lo mal que se puede pasar conviviendo con el estrellato?

Cuando ves a una persona famosa, ves la estrella que brilla pero no el resto.

¿Hasta qué punto una estrella se puede ver fagocitada por el personaje que se crea?

Hay que venir de casa preparada para el éxito. Los artistas somos sensibles, nos afectan las críticas al estar tan expuestos y hay que estar muy estructurados por dentro para que no te afecte el éxito.

¿Algún consejo para afrontar una enfermedad mental?

Ponerse en manos de los especialistas, que siempre ayudan.

¿Y las adicciones?

Viene de serie el ser más adicto a este tipo de sustancias en este mundo. Eso es un monstruo que está siempre ahí y que hay que aprender a domarlo.

Empezó muy mal en ‘Operación Triunfo’, siendo expulsada, y en cambio le fue muy bien en su proyecto musical. ¿Cómo se explican estas cosas?

‘Operación Triunfo’ es un programa de televisión y ahí si eres tímida, te va peor. Tardé tres años en formar un grupo pero este recorrido lo resumo en que, al final, con trabajo se recogen los frutos.

¿De qué errores aprendió a lo largo de estos años de éxitos y fracasos personales a la vez?

Es una pregunta que me hice varias veces todo este tiempo y que me resulta difícil contestar. Lo que más me echo en cara es no haber tenido la mente ordenada para afrontar los problemas y el éxito. Era demasiada joven e inexperta y el monstruo está ahí.

¿Por qué sigue con el nombre artístico de Nena Daconte y no apuesta por el suyo propio, Mai Meneses?

Las canciones de Nena Daconte siempre fueron mis canciones. Por una cuestión de discografía decidimos seguir con el nombre aunque ahora ya no esté conmigo Kim Fanlo. Cambió el productor y ahora este nuevo disco, ‘Casi perfecto’, es el sexto de mi carrera. ¡Tampoco este trabajo es más personal que otros! ¿Quién la acompaña ahora en el escenario?

¿Es un grupo estable?

A Vigo irán los guitarristas Chema Moreno y Javi Rubio pero también hay un bajo y un batería. Llevamos ya un año juntos.

¿Cómo definiría la música de la nueva Nena Daconte?

Es un poco más luminosa, más cercana a la realidad, más directa. No tan onírica como antes.

Por cierto, ¿tiene algo que ver Mai Meneses con el personaje del cuento ‘El rastro de tu sangre en la nieve’, de Gabriel García Márquez, que dio nombre a su proyecto artístico, Nena Daconte?

El nombre lo escogí por el romanticismo de la historia, porque me gusta Gabriel García Márquez y también por una casualidad.

¿Una casualidad? ¿Cuál?

Pues que se me cayó el libro al suelo. Ese libro, ‘El rastro de tu sangre en la nieve’, lo tenía colocado en la parte de arriba de la estantería, de canto, y se cayó. Lo curioso es que llevaba dentro dos billetes de 10.000 pesetas y otro de 5.000. ¡Fíjate tú si llevaban tiempo allí los billetes, que ya estaban los euros y aquellas eran pesetas! Los puse allí y quince años después, me los encontré. El libro se abrió en la caída y las dos primeras palabras que aparecían eran Nena Daconte. Así que no lo dudé ni un instante, lo vi clarísimo y decidí ponerle ese nombre al grupo.