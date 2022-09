"Lo que trasciende en los siglos es lo que está debajo de las fronteras, el fondo común"

Nuevo cómic del Eixo Atlántico

El Eixo Atlántico planteó en octubre de 2020 la posibilidad de crear el primer cómic que narrase la historia de una Eurorregión, la de Galicia y el Norte de Portugal. Casi dos años más tarde, este proyecto sale a luz y lo hace gracias al trabajo de cinco personas: el historiador Víctor Rodríguez y los diseñadores Daniel Docampo, Norberto Fernández, Daniel Correia y Martim Cordovill. Un trabajo destinado a todos los públicos con el objetivo de que la ciudadanía conozca su historia, porque solo así podrán mantener su identidad.

¿Cómo surgió esta iniciativa?

Norberto: El Eixo Atlántico estaba editando, desde hace unos años, algunas partes de su material en cómic. En esta ocasión, la idea surgió a raíz del 30 aniversario de la institución, y la idea era enfocarlo al desarrollo de la Eurorregión.

¿Cómo está dividido el cómic?

Daniel: Éramos cuatro dibujantes, dos gallegos y dos portugueses, y se nos encargó a cada uno una etapa de la historia, siendo, en total, cuatro capítulos.

¿A quién está destinado?

N: El formato es el más asequible para todas las edades, ya que el objetivo principal es que lo pueda leer cualquiera, desde un niño de 12 años. Quisimos contar la historia de la Eurorregión, que es bastante desconocida, desde un punto de vista más moderno, y es que a la hora de hacer llegar la información cultural a la gente más joven, el formato es muy importante. Son historias muy interesantes y entretenidas.

Víctor: Hai historias que evidentemente tiñan que estar porque son coñecidas por todos, pero tamén buscamos eses puntos que son menos coñecidos e que nos mostran esa relación entre Galicia e o Norte de Portugal, dende a Prehistoria ata a actualidade.É moi importante exemplificar os procesos históricos e artísticos, e por iso hai momentos nos que se fala, por exemplo, dos conventos de Pontevedra. Aínda que sexa unha pincelada, é importante que se coñeza tamén esta parte da historia.

En todo el cómic, pero sobre todo en el último capítulo, se le da mucho peso también a la parte cultural.

N: Era muy importante resaltar el contexto y la atmósfera social y cultural de cada época. La idea es que el lector se ponga en situación de lo que podía suponer estar allí. Por ejemplo, resaltamos la época de la Movida en Vigo y en Portugal, también la época del Xabarín Club... Este tipo de guiños añaden al gesto histórico el sabor de cada época.

¿Cuál fue la parte más compleja del proceso de elaboración?

D: Es un proceso complejo porque la vena comiquera siempre te lleva a una determinada estética, siempre tiendes al exceso. Por ejemplo, yo dibujé a unos suevos y les puse un aspecto de guerreros, y después fueron los historiadores los que me corrigieron y me dijeron como tenían que ser realmente. Fue complicado.

¿El hecho de que sean cuatro dibujantes distintos, supuso una dificultad a mayores a la hora de adaptar el estilo de todos?

V: Nótase que son autores distintos pero encaixan ben porque ao ser bloques cerrados... son distintos pero complementarios.

N: La idea era que cada autor respetase su estilo, entonces yo creo que así se le da una variedad visual a la historia, pero manteniendo la coherencia dentro de cada bloque.

¿Y cuál creen que será la parte que más va a sorprender al lector?

V: Aínda que esteamos ao lado, os portugueses e os galegos, en certa medida vivimos de costas uns a outros. Sobre todo nas partes da historia que non son comúns,

N: Sí, para mí lo más desconocido fue la parte que afectaba a Portugal y supongo que al revés será igual. Yo creo que ese tipo de conexión se debería haber trabajado mucho más en el pasado. Por ejemplo, por lo visto hubo una Movida en Portugal en los 80 con grupos míticos, y yo no tenía ni idea, y eso que ocurría aquí al lado.

Sorprende que estando tan cerca, al final desconozcamos tanto algunas partes de su historia.

D: Sí, ahora es muy fácil buscarlo todo en internet, pero a mediados de los 80 era muy complicado conocer, por ejemplo, a artistas portugueses.

Entre los portugueses y los gallegos hay muchas cosas que nos unen. Hemos evolucionado de forma paralela.

Y ahora que han hecho este trabajo, en su opinión, ¿hay más cosas que nos unen o que nos separan a los portugueses y los gallegos?

D: Actualmente ya está todo globalizado, de hecho creo que hoy en día Portugal nos supera en muchas cosas, la oferta cultural es una de ellas.

N: Hay muchas más cosas que nos unen, esa barrera tecnológica y física que había antes, ahora, con las nuevas tecnologías y los medios de comunicación, ya no existe. Sin duda, hemos evolucionado de forma paralela.

V: A posibilidade de relación que hai agora non é a de antes. Xa non hai un lado e outro.

Como dicen las Tanxugueiras, ya non hai fronteiras.

V: Efectivamente, temos a sorte de ter un idioma prácticamente común e temos unha unidade a todos os efectos.

N: Es que al final las fronteras son un constructo relativamente moderno que con las épocas va variando. Es importante dar un enfoque unitario para que se entienda que la idea de fronteras es un invento que depende de unas circunstancias de cada momento y que no es lo que define a las poblaciones. Lo que realmente transciende en los siglos es lo que está debajo de ellas, el fondo común.

V: Entre Galicia e Portugal hai unha historia común, un pasado común e tamén un futuro común.