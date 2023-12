"Que significa o teatro para nós...? Vida!"

Levan 35 anos vencellados a Achádego e, non obstante, cústalles definir o que é para eles o teatro. E non porque non o saiban senón pola cantidade de emocións e sentimentos que esta palabra aínda crea no seu ser.

Tareixa Campo e Antón Sampayo —actualmente, presidenta da asociación e director do grupo, respectivamente— viron nacer Achádego, en 1988, e seguen aínda aí, facendo teatro, no 2023. Suso Meilán —un dos actores— ándalles cerca tamén pero entrou un ano despois, coa súa muller Mercedes Acevedo. Os catro son os máis veteráns de Achádego e a este grupo de teatro amador dedicáronlle máis de media vida.

"Que é para nós o teatro? Que difícil...! Vida!", resume Tareixa, de forma impetuosa. "Para min é un labor de difusión cultural", contesta Antón, con máis pausa. "É amizade, desinhibición, convivencia, sociabilización", engade Suso, despois dunha reflexión.

O certo é que calquera dos tres non podería, a estas alturas, desligar os seus percorridos vitais de Achádego. Unha asociación coa que crearon un grupo teatral —o máis veterán dos que hai actualmente en Lugo cidade— e pola que pasaron, nestes 35 anos que veñen de cumprir, 59 actores.

"Menos de 8 ou 9 non houbo nunca pero, en todos este anos, calculamos que pasaron 59 actores. Agora mesmo, somos 14 e vimos sacando case un espectáculo de sala ao ano pero tamén temos pequenas representacións habituais todos os anos como as visitas teatralizadas do Vello Cárcere, ao cemiterio, no Arde Lucus, Os Pelúdez no San Froilán... e unha gala solidaria anual, que será este sábado, ás oito e media, no auditorio Gustavo Freire, onde se representará ‘Crianzas’. A entrada custa 5 euros e toda a recadación irá para a ONG Pallasos en Rebeldía, que fixo proxectos en Palestina", conta Antón.

En todos estes anos, Achádego levou á escea obras de Marica Campo (irmá de Tareixa), clásicos como Plauto ou Maquiavelo, Manuel María, contos de Rafael Dieste, Ánxel Fole ou unha adaptación da película de Woody Allen ‘Balas sobre Broadway’.

"Somos un grupo amador. Nunca quixemos ser profesionais. Só é afección. Cada un de nós ten unha profesión, pero hai varios mestres e funcionarios", din.

Colección de máscaras de Achádego. VICTORIA RODRÍGUEZ

Achádego naceu dunha idea que se lle pasou pola cabeza ao exalcalde de Lugo José López Orozco. En 1988, era delegado provincial de Cultura e propúxolle a Tareixa Campo —daquela en Barriga Verde, unha asociación de profesores de drama— facer unha obra de teatro para celebrar o 10 de decembro o Día dos Dereitos Humanos. Fixérono, nun tempo récord de dous meses. O texto elixido foi ‘La doble historia del doctor Valmy’, de Buero Vallejo.

Ese primeiro grupiño nutriuse, fundamentalmente, de Barriga Verde e de O Tarabelo, outro grupo creado polo padre Xesús Mato. A eles uniuse o Espazo Permeable, formado por titulados da Escola de Artes, que facían escenografía.

Parellas e nenos nacidos no grupo

Cando entraron, moitos deles adoitaban dicir "eu só veño a facer esta peza" pero a gran maioría foise quedando. "Aquí houbo matrimonios, embarazos, nais que viñeron ensaiar cos seus fillos no colo e tamén unha nena de seis meses (filla de dous actores) que se estreou como actriz enriba do escenario", conta Tareixa Campo.



Dúas horas de ensaio semanal os martes, de oito e media ás dez e media da noite, é o mínimo tempo que ensaia Achádego, ao que hai que sumar actuacións as fins de semana e moito traballo na casa par aprender os papeis.



"Soñando repites o texto", di Tareixa Campo. "Eu, se algo soño é con quedarme en branco no escenario", engade Antón Sampayo.



Estes 35 anos tamén están sementados de anécdotas. "Unha vez quedeime en branco sen lembrarme o que tiña que dicir e xusto cando atravesei o telón acordeime e volvín", di Suso Meilán.



Neste tempo, tamén houbo escenarios pouco habituais como un palco da música no Vicedo ou o mercado gandeiro do Incio.