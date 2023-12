¿Qué pasa en Lugo estas Navidades? De Javier Veiga a Abraham Cupeiro

Marius Petipa es el Mozart del ballet. Ambos fueron inmensamente prolíficos y, a su vez, su obra era de una calidad extraordinaria. Después de ellos, vinieron muchos más, pero pocos resultaron elegidos. Ellos demostraron ser unos genios cuyo legado aún perdura hoy en día.

De ahí que El lago de los cisnes, con música de Tchaikovsky, se haya convertido desde su estreno en 1877 en un clásico imperecedero como demostró el Ballet del Kiev el miércoles en el auditorio Gustavo Freire de Lugo en el arranque de la temporada cultural navideña.

Sirvió la historia de amor imposible entre el príncipe Siegfried y Odette, una joven reina convertida en cisne junto a toda su corte por el hechizo del malvado brujo Rothbar, para abrir boca en Lugo en una época dominada por mercadillos navideños, conciertos de villancicos, belenes, Xuvenlugo y cómo no la Feira do Capón de Vilalba, que este año será el día 21.

Pero si hay un arte que predomina sobre los demás ese en Navidad es la música, que estará presente en todas sus vertientes: clásica, folk, fado, o corales.

Prueba de ello son los conciertos que ofrecerán, entre otras múltiples ofertas este mismo fin de semana, Xisco Feijoó este viernes en Feira do Monte —el coreógrafo y bailarín estará arropado por miembros de Astarot o A Roda en su actuación con fines benéficos este viernes en la casa da cultura— o la Orquesta Sinfónica Vigo 430, que actuará este sábado en el salón regio del Círculo de las Artes.

La próxima semana será el turno de Abraham Cupeiro, que vuelve a casa —Sarria— por Navidad con un concierto en la iglesia del Rosario el día 22, a las 20.30 horas (entradas a la venta desde 13,20 euros) en ataquilla.com, en un formato que repetirá el día 26 en Santiago de Compostela en la iglesia de Santo Agostiño.

Los fados sonarán para despedir el año en Sober con la voz de María do Ceo, quien actuará el día 28 en el centro sociocultural a las ocho.

Pero si hay un clásico por antonomasia son los conciertos de Año Nuevo, uno de los cuales tendrá lugar en una catedral, la de Mondoñedo, a cargo del organista Joaquín Perdomo Moreau. Será el día 2 de enero, a las 18.00 horas.

Además de la música, el humor sobresale por méritos propios entre la oferta cultural navideña en Lugo que tiene cuatro nombres propios.

Se trata de Javier Veiga, David Amor y Rober Bodegas que presentarán el día 23 en el Gustavo Freire la tercera entrega de su espectáculo Esfínter, con el que despedirán el año en una minigira por Galicia. Las entradas para Lugo están a la venta en ataquilla.com a 16 euros.

"Hay tres eventos que marcan claramente la llegada navideña. El All I want for Christmas is you de Mariah Carey, el encendido de las luces navideñas y Esfínter…..pero solo un de estos momentos te va a hacer reír a romper, y ese es Esfínter’, (a no ser que seas de Vigo claro…)", explica la promotora del espectáculo.

Y el cuarto nombre en cuestión es el humorista Carlos Blanco, que llega con sus monólogos el día 1 y 2 de enero al Club Clavicémbalo para recibir el nuevo año, con las entradas a venta en woutick.com a 13,20 euros.

"Decidín comezar o 2024 actuando en solitario no Clavi, en Lugo, un lugar moi especial para min", explica el actor, humorista y monologuista sobre una ciudad que ha visitado este año en varias ocasiones, la última para representar Síbaris, la obra teatral de Domingo Villar.

Pero la Navidad no sería lo mismo sin los niños, para los que están contemplados múltiples espectáculos en la calle. Pero el primer personaje infantil en llegar a Lugo no será el Apalpador, cuya visita está prevista para el día 22, sino Wilbur, que presenta este viernes su espectáculo en el Gustavo Freire.

Habrá tiempo para los musicales infantiles como La sirenita, en Burela el día 29; Pica Pica con Bailando en Lugo el día 2, o los números de magia de Roberto Lolo, el día 27 en Sarria y el 3 de enero en Mondoñedo. Y esto solo son los platos fuertes.

Y en Galicia... el Circo del Sol en Compostela

El Circo del Sol será uno de los platos fuertes de la Navidad en Galicia, donde permanecerá desde el día 3 hasta el día 7. Será en el Multiusos Fontes do Sar donde se podrá disfrutar del espectáculo Ovo, donde se encontrarán "hormigas asombrosas, libélulas flexibles, mariposas valientes o grillos locos".

Circo Acrobático de China

El Circo Acrobático de China, integrado por más de 30 artistas en escena, la mayoría medallistas olímpicos y algunos procedentes del Cirque du Soleil, actuará el día 23 y 24 de diciembre en el auditorio Mar de Vigo. El mismo escenario en el que el día 21 la Hollywood Symphony Orchestra hará sonar composiciones dedicadas al mundo de Harry Potter, y el día 26 hará las delicias con las bandas sonoras compuestas por Hans Zimmer y John Williams.

Lola Herrera, en A Coruña

El teatro Rosalía recibirá también con una doble función a Lola Herrera, la dama del teatro, con la obra Adictos los días 21 y 22.

La Granja de Zenón

El espectáculo infantil se podrá ver en el Mar de Vigo el día 30.