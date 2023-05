O que Galaxia viña significar: Tan axiña como se configuraron as bases do que ía ser a nova empresa, convocouse aos titulares das accións a unha asemblea constituínte. Celebrouse o 15 de xullo do ano 1950, coa concorrencia de escritores, artistas e amantes da cultura autóctona, chegados de diversos lugares de Galicia. Informóuselles aos asistentes das xestións limiares levadas a cabo polos promotores da editora. Sometéronse a debate os estatutos proxectados e, despois dunha delongada análise, foron aprobados polos asembleístas. Procedeuse a seguido ao nomeamento dos membros do primeiro consello de administración. Quedou formado así: presidente, Ramón Otero Pedrayo; vicepresidente, Manuel Gómez Román; conselleiro- delegado, Xaime Isla Couto; secretario, Francisco Fernández del Riego; vogais, Sebastián Martínez-Risco Macías, Antonio Fernández López e Xesús Ferro Couselo.

O 3 de novembro do mesmo ano foi outorgada ante o notario de Vigo Hoyos de Castro a escritura de constitución da sociedade. Valéndose dunha norma lexislativa non derrogada, o notario, non galego, autorizou de bo grao a redacción do documento en texto bilingüe. O consello de administración, na súa primeira xuntanza, ratificouse nos cargos para os que os seus membros foran elixidos. Dela deuse noticia, mediante carta-circular, a tódolos accionistas. A teor do previsto nos estatutos, designouse presidente do consello técnico asesor a Álvaro Gil Varela; secretario a Ramón Cabanillas Enríquez e vicesecretario a Xosé Ramón Fernández-Oxea. Foi Otero Pedrayo, como presidente da editora, quen lles transmitiu aos tres o acordo dos respectivos nomeamentos. Os dous últimos agradeceron decontado as designacións. Álvaro Gil, pola súa banda, manifestou por escrito que estaba ao dispor dos dirixentes de Galaxia; e que se se pensaba que servía para axudar a esta, desde o posto encomendado, non tiña outra cousa que facer que seguir as instrucións que se lle deran. "Teño gran fe neste rexurdir editorial de Galicia, e a laboura que pode realizar ten un transcendente interese", engadía. Como contribución primeira, ofrecíalle a Galaxia para o seu programa de edicións, un libro: A antífona da cantiga de Ramón Cabanillas, que, custeado por el, estaba a se imprimir en Madrid. O consello de administración estimou o ofrecemento, e comunicoulle telegraficamente que o acollía con aquecida gratitude.

Para exercer a dirección literaria da editora, acordouse designar a Ramón Piñeiro López. Tívose en conta, ao determinalo, a súa personalidade intelectual e o seu eficaz traballo ao servizo de Galicia, como ga-rantía do éxito no labor que se lle encomendaba. Mesmamente debéuselle a el o artellamento do primeiro programa de publicacións a desenvolver durante un ano. Tal programa aprobouse, sen chata ningunha, despois de o estudar conxuntamente o consello de administración e o técnico asesor. Simultaneamente, decidiuse publicar unha especie de Cuadernos —catro cada ano— que fosen expoñente da vida cultural galega daquela hora. Tencionábase recoller en cada volume estudos vivos sobre os nosos problemas, e o reflexo das manifestacións literarias, filosóficas, e socioeconómicas. Queríase darlles preferencia a estes temas, sobre os de pura erudición ou arqueolóxicos e etnográficos, que xa contaban con órganos axeitados. Foi en obediencia a ese criterio como saíu do prelo o primeiro número da chamada Colección Grial, co título de Presencia de Galicia. A preparación e o ordenamento do volume, diagramado por Xaime Isla, fixémolos Piñeiro e mais eu no piso vigués da miña residencia.

O labor editorial xa non se interrompeu a partir de entón. Puxeramos en marcha a obra de desenvolvemento da lingua e da cultura galega, que os estatutos sinalaban como obxectivo social. E tamén unha nova industria, cuxas posibilidades máis amplas —relativas ao conxunto de actividades produtivas do libro e as artes gráficas— non se ensaiaran ata daquela na nosa terra. Para completar a dirección na orde artística, tan importante neste caso, resolveuse nomear unha persoa idónea. Con vistas á creación dun estilo galego de edición, confióuselle ao pintor Carlos Maside García o asesoramento e orientación das publicacións. En Maside había, ademais da súa personalidade pictórica, uns dotes especiais como debuxante e ilustrador (...). Para Galaxia, ademais da tarefa artística orientadora, fixo a portada e ilustracións de Terra brava de Ánxel Fole, e escribiu un suxestivo ensaio sobre a fotografia popular.

A editora seguía, aínda que con atrancos, o prometedor camiño. Do local provisorio na rúa de Colón, onde encetara a súa actividade, trasladouse ás novas dependencias na rúa da Reconquista n° 1. Aquí comezou a traballar un equipo encargado da administración e comercialización, naturalmente sen retribución ningunha. Formábano Viñas Cortegoso, Emilio Álvarez Blázquez, Xosé Meixide, Rufo Pérez e Tucho Beiras. Como ilustrador e diagramador figuraba agora Xohán Ledo, que substituía a Carlos Maside, aínda que este continuara a prestar o seu asesoramento. Xohán Ledo —pseudónimo de Ricardo García Suárez— caracterizou unha longa etapa, ben significativa, das publicacións de Galaxia. Dispoñía os formatos das coleccións e decoraba os seus libros: unhas veces con debuxos nas tapas, e outras ilustrando os textos literarios ou facendo traballos gráficos. Proxectou carteis para a editorial, e fixo gravuras en madeira nas que se ativo ao contraste de branco e negro. Moitos dos seus temas foron paxaros estraños, lobos e campesiños. Tratounos na forma envolvente, veciña da espiral, tan querida da arte galega de tódolos tempos.

A tarefa na que andabamos empeñados enfrontouse cunha chea de inconvenientes e dificultades. Non só verbo dos da censura oficial, e da pouquidade de recursos, senón aínda da case nula receptividade do ambiente no que nos moviamos. As circunstancias que viraban ao noso redor esixían unha profunda fe nos ideais que acariñabamos, e teimosía no traballo emprendido. Preparabamos os textos para dar ao prelo, mecanografabamos os que nos chegaban en letra manuscrita, e corrixiamos as probas. Pero tiñamos que facer nós mesmos os paquetes para os levar ao correo e distribuílos nas librerías. As edicións, de pequena tiraxe, defendíanse a base de subscritores, que ían en crecemento. Mais cumpría esparexelas en medios de maior amplitude, co obxecto de espertar interese en novos posibles lectores. O camiño non podía ser outro que o das vendas en librería. Tentamos así xestións persoais cos libreiros para que admitisen en depósito as nosas publicacións. Pese a que non lles fixabamos prazos de liquidación, amosáronse sempre remisos. Soamente algúns, moi poucos, atenderon o noso pedido, e iso con reservas e inconvenientes. En calquera caso, aceptaron eses poucos os depósitos, mais sen se comprometer a exhibir os libros nas vidreiras dos seus establecementos.

Pero as interquinencias non se reduciron a este cariz. Viñeron tamén por outros carreiros. Os medios oficiais do franquismo manifestáronse desacougados por algo que se lles ía das mans. Consideraron que non abondaban as medidas da censura previa a cargo do Ministerio de Información. Conseguiron a axuda do de Interior para un mellor control. Dispuxeron así o desprazamento ás oficinas de Correos de Vigo de dous policías especializados, coa misión de abrir a correspondencia saída da editora, e da que chegaba a ela. Soubemos do feito, porque un funcionario do servizo postal informounos, confidencialmente, do que estaba a suceder. Ideamos un xeito de contrarrestar as prevencións que Galaxia suscitara nos estamentos do réxime. Ocorréuseme remesarlle a Ben-Cho-Shey, por man, un borrador de carta, para que o reproducise nun folio con cabeceira do Consello Superior de Investigacións Científicas, e, firmado por el, llo enviara á editorial. Así o fixo, sen perda de tempo. Felicitábase a aquela polo acerto de incorporar ao seu consello de administración un empresario tan significado como Antonio Fernández López. Suxeríase, ademais, que no consello técnico, integrado por personalidades científi cas e literarias, debían figurar Cruz Gallástegui, Daniel de la Sota, Ramón María Aller, e quizais Sánchez Cantón. O firmante ofrecía, así mesmo, a súa colaboración persoal como membro do Consejo Superior de Investigacións Científicas e da Revista de Dialectología. Cando chegou a Vigo o escrito, foi aberto e lido polos policías-censores, comisionados para informar a Madrid. Xa antes de o recibir nós, soubemos, a través do funcionario infiltrado, o efecto que ocasionara nos encargados de intervir a correspondencia. Vencidas dese xeito, polo momento, as sospeitas gobernamentais, os horizontes de traballo comezaban a se abrir, aínda que temesiñamente.