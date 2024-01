Roberto Vilar: "Os que facemos humor somos uns desgraciados"

Cando era neno, a Roberto Vilar (San Cristovo, Xove, 1971) dixéronlle que os da aldea non chegaban a ningures. Pero ese rapaz apuntou alto e agora celebra tres décadas de traxectoria con Celebreixon, un show case tan impredicible coma o propio humorista.

Que pode adiantar de Celebreixon?

É un espectáculo para sorprender, non vai a ser nada do que agarda o espectador. Iso si, moi divertido: collín os 150 gags que máis me gustan de toda a miña carreira e intentei volcalos no show. Ademais, en cada función haberá un artista convidado e o de Lugo é unha auténtica loucura.

Roberto Vilar. EP

É a primeira vez que se lanza en solitario. Sente vertixe?

Desde logo. Ao Gustavo Freire vou saír morto de medo. Os que nos dedicamos á comedia somos uns desgraciados, pasámonos a vida buscando gustarlle á xente e iso é terrible. Pero vou a intentar desfrutalo; é un regalo para os espectadores e tamén para min, xa que tiven a inmensa fortuna de estar 30 anos vivindo do que me gusta.

"Os da aldea podemos chegar a New York para ver un partido dos Knicks"

E que maior regalo que debutar na súa provincia, non?

Tiña máis sentido comezar en Lugo que en calquera outro lugar. Aínda que teño unha conexión especial con todo o territorio, dalgunha maneira síntome máis identificado coa xente da miña provincia e o seu humor. E a resposta do público foi marabillosa: van estar as dúas funcións cheas e non sei se iso volverá a acontecer.

Falando da casa, gústalle regresar a Xove?

Cada vez máis. Nacín e crieime en San Cristovo e sempre estarei atado a ese lugar. Precisamente, teño a teoría de que sempre teremos dentro a ese neno que era aos 14 anos, aínda que medramos e debemos facer cousas de adultos. E eu, canto máis maior me fago, máis conectado me sinto con Xove, coa Mariña e con Lugo.

"Os que nos dedicamos á comedia somos uns desgraciados, pasámonos a vida buscando gustarlle á xente e iso é terrible"

E ese Roberto neno era moi tímido. Quen o diría!

Extremadamente, penso que ata os 16 anos non falei con ninguén que non fose da casa. Ao acabar a EXB, meus pais mandáronme a estudar ao seminario de Mondotexto ñedo e logo funme para Santiago, e xa me convertín nun ‘caradura‘ [ri]. Supoño que xa o era antes, pero aos que eramos dunha aldea e andabamos coas vacas dábannos a entender que non podiamos saír de alí. E todo o contrario, os da aldea incluso podemos chegar a New York para ver un partido dos Knicks como fixen eu hai unhas semanas.

En Santiago estudou para ser operador de cámara. Como pasou de estar tras os focos a situarse diante deles?

Eu era tímido, pero non tonto, e vin que os que estaban diante da cámara cobraban moito máis ca os que estaban detrás [ri]. Cando estudaba, moitos tiñamos que poñernos de figurantes para que os demais practicasen. E eu facía rir á xente, aí foi cando me decatei de que ese era o meu sitio.

E vaia se atopou a súa vocación, anos despois coñecería o éxito na comedia galega, co boom dos Tonechos. Foi difícil manter os pés na terra?

O bo que tiveron Os Tonechos foi que a Víctor Fábregas e a min nos colleu relativamente maiores, xa tiñamos case 30 anos. É certo que foi unha absoluta loucura: teño recordos de cando iamos actuar a algún pobo e estaban tan ateigados que a Garda Civil tiña que abrirnos paso. Traballar con Fábregas foi unha sorte, divertímonos moito. Realmente Os Tonechos foron a chave da miña carreira, téñolles que dar as grazas por todo. Aínda hoxe cando me berran Tonecho pola rúa, sígome emocionando.

"Eu era tímido, pero non tonto, e vin que os que estaban diante da cámara cobraban moito máis"

Porén, a cara amarga da súa carreira atopouna en Madrid.

Independentemente de que funcionase ou non, desfruteino moito. Quen lle ía dicir a ese Roberto neno que tería un programa en Antena 3 co seu nome! Tamén me colleu nun momento no que tiña o ego saciado, desa forma tería sido duro. Foi un fracaso, si, pero para min o éxito foi chegar a traballar alí. Igual que a volta a Galicia foi marabillosa: recuperar o Land Rober e sentir o cariño da xente foi unha fortuna inmensa.

Despois de 14 anos, o Land Rober segue a ser líder de audiencia todos os xoves. Cal é o segredo do éxito?

Eu penso que nos últimos trinta anos fixen ben dúas cousas. A primeira foi pensar sempre no espectador. En toda a miña traxectoria televisiva, o meu primeiro pensamento sempre foi facer cousas que lle fosen a gustar ao público e esa pegada estará tamén no Celebreixon. E a segunda foi ter a sorte de rodearme de xente con moita calidade: Gayoso, Víctor Fábregas, Touriñán, Eva Iglesias... Canto máis talento teña a xente que tes ao teu carón, mellor. Iso costa entendelo ao comezo porque un sempre quere ser o máis listo da clase. Pero se hai alguén que sexa máis listo ca ti, intenta que estea contigo.

Polo programa pasaron moitos convidados. Ten querencia por algún en concreto?

Desfrutei moito con todos, pero coido que a entrevista a Julio Iglesias foi moi especial. Foi moi difícil conseguila e, ademais, deuse a circunstancia de que estivo miña nai presente: foi un día único na súa vida e poder facerlle a ela ese regalo... Mentres estaba facendo a entrevista dábame absolutamente igual o resultado final porque miña nai estaba desfrutando moito do momento e iso xustificaba unha vida enteira.

Tamén conseguiu que dous presidentes da Xunta pintasen a mona con vostede.

Puxeches ao mismo nivel a Julio Iglesias e a Alfonso Rueda, non o fixen eu [ri]. Cando veu Feijóo despois de gañar as eleccións, díxeno no programa: que un presidente, sexa quen sexa, pase por un programa de humor fala moi ben dese lugar.

Quédalle algo por facer?

Quédame todo por facer e ese reto mola moito. Estou nun momento no que para min a felicidade é que che guste o que tes. O día que non me guste facer Land Rober si que será un fracaso e non o de Madrid.