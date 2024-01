«Lo que cuento y canto es mi visión del mundo»

Podría ser casi un Rafa Nadal del pádel. De hecho, rozó el ránking de los cien mejores jugadores del mundo pero decidió cambiar la competición por el rap y la poesía slam. Aun así, el lucense Habló Pablo —Pablo Valín, en el DNI— tampoco abandonó la raqueta puesto que compagina la música y la poesía con la docencia en una escuela de pádel.

¿Por qué Habló Pablo y no Pablo, a secas?

Habló Pablo es como un sello que digo siempre al acabar las canciones porque lo que cuento es mi visión del mundo. De ahí que me haya puesto de nombre artístico Habló Pablo.

¿Le llegó la hora a Pablo de hablar tras estar callado varios años, pese a haber sido el Mejor Artista Rap Independiente Español, entonces como Anubis Metal Jack?

Necesitaba este parón para volver. Para escribir, hay que vivir y ahora creo que tengo mucho que decir. También me dio tiempo a madurar. Gané aquel premio en 2011 y volví con Habló Pablo diez años después.

¿Le picaba el gusanillo?

Siempre tuve muy claro que iba a volver. No sabía cómo ni cuándo pero la vida te lleva. Tenía que dejar de competir en el circuito mundial de pádel y casi quedo entre los cien primeros pero el cuerpo me pedía volver. Solo en un año publicó trece sencillos y ocho videoclips.

¿De dónde sacó tanta productividad?

Soy inquieto. Quizá se deba a la necesidad que tengo de contar muchas cosas.

¿De qué cosas habla Pablo?

Hasta ahora, hablé siempre de cosas personales pero ahora incorporo letras más sociales. Hace poesía slam.

¿Qué tipo de género es ese?

Está entre el rap y la poesía. En Francia, hay muchos artistas slam. Es un rap que puede ir acompañado de música o a cappella, en el que se le da mucho valor a la letra.

El año pasado triunfó en YouTube con ‘Forza Dépor’, un himno del Deportivo, y una poesía a los emigrantes gallegos y al fútbol titulada ‘Gracias Argentina’...

Fue muy bonito. En el himno del Dépor, hablo de mi niñez, de lo que me gustaba el equipo. El tema de Argentina es un poema slam que hice en media hora y que fue todo un éxito en el Mundial de fútbol. Consiguió 270.000 visualizaciones en Instagram. Hace un mes volví a sacar esta canción con el pianista lucense Charlie De Cora.



No, fue algo que me llenó de orgullo pero todavía me gustó más que esta canción le tocase la fibra a mucha gente anónima, que acabó contactando conmigo para contarme su historia vital. ‘Forza Dépor’ tiene casi 12.000 visualizaciones en Spotify y 32.270 en YouTube.‘Forza Dépor’ fue un éxito pero lo curioso es que ahora triunfan canciones de la primera época como, por ejemplo, ‘Historia de un miserable’, que acumula un total de 1.400.000 visualizaciones en distintas redes sociales y plataformas digitales. Año nuevo, disco nuevo... Sí, el 60 por ciento de las canciones ya están grabadas. Habrá más música y poemas slam.