O que contan as paredes

PODEN PARECER simples obxectos, pero son moito máis ca iso. Esa fotografía que trinta anos despois aínda pende na parede dunha vivenda deshabitada, ese calendario destinguido e que apenas conserva follas ou esa estampa dunha virxe que nalgún momento luciu lustrosa gardan en certa maneira a «alma» dos antigos moradores.

O fotógrafo sarriao Toño de López leva tempo percorrendo casas baleiras na busca desas «paredes que falan». E atopounas. Cando menos, oito delas, que son as que conforman unha exposición que pode verse dende hoxe na sala O Garaxe, na avenida de Becerreá.

Segundo explica, con este proxecto, "que empeza pero nunca acaba", non só recolle «as pegadas» que outras persoas deixaron nas vivendas, senón tamén as marcas do propio paso do tempo.

"A casa é, por definición, esa construción cuberta destinada a ser habitada, pero tamén é en si mesma un obxecto consumible, que sofre os efectos do tempo e no que intervén a persoa ou persoas que a habitan e mesmo as que non o fan, sexan persoas ou institucións políticas e sociais que din como teñen que ser en cada momento", declara o autor.

colaxes temporais. Toño de López confésase atraído polo que contan esas paredes, soporte para "utensilios, fotos de familia, iconografía variada, tipografías, unha sorte de colaxes temporais que están aí, agardando saír á luz". "Falo da propia fotografía e de como esta se atopa impregnada no tempo», comenta o artista, cuxos intereses con esta serie de imaxes «van dende o plano plástico e formal ata o antropolóxico, etnográfico ou social".

Porque, segundo di, nesas paredes non só está implícita a historia dos seus habitantes, senón tamén en certa maneira "a cultura popular galega". "Falan bastante da nosa cultura, das familias que existiron aí, desa iconografía que hai moitas veces de temas relixiosos e outro banais... Case arte pop", reflexiona Toño de López.

Segundo relata, as estancias que captou o seu obxectivo para esta exposición atópanse na súa maioría en núcleos próximos ao concello de Sarria e en casas desocupadas ás que accedeu "co permisos" dos seus propietarios.

Polo de agora non hai imaxes do seu Incio natal -onde o fotógrafo retratou hai anos aos veciños de Pacios, nun proxecto recollido despois nun documental por Manuel Darriba-, se ben ten en mente contactar con familiares seus que posúen vivendas abandonadas para darlle continuidade a este proxecto, que cualifica como «gratificante».

EMPREGO DA COR. "A min paréceme moi interesante. É moi curioso ler esa parede no contexto no que apareceu, ese anaco que a alguén lle dicía algo porque colgaba aí a foto familiar, o cadro da Virxe ou o calendario da rapaza dos 70 espida", apunta o fotógrafo, que neste traballo se decanta polo uso da cor fronte ao branco e negro predominante na súa obra.

Incide así na parte "máis plástica e pictórica". "Ás veces polo paso do tempo ou polas inclemencias pode quedar unha ventá aberta que xenera esas texturas que me interesan nas paredes, esa coloración, os descascados...", di.

A exposición "Paredes que falan" será inaugurada hoxe no Garaxe, o espazo multidisciplinar que rexenta o tamén fotógrafo Víctor Formoselle. A apertura está prevista para as sete da tarde, coa presenza do autor, que conversará cos asistentes, e a mostra poderá visitarse ata o 30 de marzo.

Segundo avanza Toño de López, as oito fotografías que conforman esta serie non só estarán expostas, senón que o público tamén poderá compralas, para o cal ofrecerá dous tamaños diferentes.

Mentres segue na procura das historias que gardan as paredes, o sarriao xa ten en mente novos proxectos, un dos cales está relacionado coa rehabilitación dunha vivenda á que pretende darlle tamén un enfoque artístico.

Ademais, o pub Xarope -que Toño de López rexenta no paseo do Malecón de Sarria- préstase como escenario para distintas intervencións culturais. O próximo evento neste establecemento está programado para o vindeiro día 5 de marzo a cargo do creador lucense Leandro Barea.