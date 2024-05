"La música que hay aquí no te la encuentras en otros festivales"

Pequeño, familiar pero de calidad. Eso es, precisamente, lo que convence al público de Facela Fest para repetir, año tras año, en su cita anual con el festival.

El Facela Fest se ganó reputación, en estas ocho ediciones que lleva encima, sobre todo por la calidad de su programa.

"Facela Fest é un oasis dentro da programación musical de Galicia. Moitos dos grupos que tocan nesta edición non tocan noutros festivais e é difícil velos tocar en directo. E isto é porque o programa está elaborado en base aos gustos dos organizadores, que non se deixan levar nin por modas, nin por estereotipos", cuenta Raúl Santiago, un arousano que asistía este viernes como espectador a un festival que descubrió sobre el escenario, como teclista y guitarrista de Músculo!, invitado hace años al evento.

Desde entonces, Raúl volvió, año tras año al Facela Fest. La mayoría de las veces, como esta, como espectador. "Vengo, sobre todo, para ver a Lisabö, que es muy difícil verlos tocar. Creo que, en cuanto a festivales, solo tocarán aquí, en Lugo, y en el Primavera Sound", dice.

Durante los conciertos de este viernes hubo una fuerte tormenta. EP

Otro festivalero, Manuel, compró el bono completo (40 euros) y no le pareció caro. ¿Por qué? "Porque hay muchos grupos y, por lo general, son buenos", contesta.

"Lo que hay aquí no te lo encuentras en otros festivales. Aquí, por así decirlo, la música es más de autor. El Caudal Fest está bien pero la música es más comercial. En el Facela, siempre descubro algo todos los años. Grupos que no conozco pero que oigo y me encanta la música que hacen", dice.

#EnVídeo 📹 Así sonó Micah P. Hinson en el Facela Fest... en medio de la tormenta pic.twitter.com/ZjcJItEUUP — El Progreso de Lugo (@elprogreso_Lugo) May 10, 2024

Otro punto a favor del festival es, según Manuel, que suelen incluir a algún grupo de Lugo en el programa "dando una oportunidad al talento local, como Beach Avenue", señala este festivalero que ayer tenía particular ilusión por conocer a los australianos Sunfruits.

Tanto Manuel como sus amigos destacan también que los bares que acuden al festival suelen tener muy buena comida (este año están Il Farabutto y Os Cachivaches). "Eso lo cuidan mucho los organizadores y el ambiente es muy familiar", apuntan.



Sergio era la primera vez que acudía ayer al festival. Compró el bono porque una de Las Tropigóticas –que actuaron el jueves en el Clavi– es amiga suya. El viernes fue a ver a los gallegos Carabela. "Non quere ser un gran festival, pero está ben. Hai que apoiar os proxectos culturais máis pequenos!", propone.

Ana, Laura y Sandra comparten mesa en el espacio destinado para ello en el festival. Es la segunda vez que repiten en el Facela Fest.

"Viñemos o ano pasado e gustounos moito. Vimos con ganas de coñecer grupos novos e experimentar", comentan, al tiempo que afirman que no son mucho de festivales. "Só fomos a Ortigueira, Pardiñas e algún ano ao FIV, a Vilalba", dicen estas amigas.

Este sábado, el programa de Facela Fest ofrecerá, a partir de las siete y media, los conciertos de Los Enemigos, Josh Rouse, Lisabö, Aiko El Grupo, Alarido, Beach Avenue y Parade. Será en el exterior de Auditorio, como el viernes.