El Progreso ofrece el disco que Eloi Caldeiro dedica a la poeta Xela Arias

El Progreso ofrece hasta el viernes el disco O equilibrio dos tigres, por 12,95 euros, junto con el ejemplar del periódico, que lleva un cupón en el lomo. El álbum es un homenaje que el fundador de Brath Eloi Caldeiro hace a la poeta Xela Arias por ser la autora la figura homenajeada este año en el Día das Letras Galegas y por ser los dos naturales de Sarria.

El título juega con los de dos libros de la autora, Denuncia do equilibrio y Tigres coma cabalos. El músico de Sarria precisa que "son dez temas clave de rock, ela era unha muller á que gustaba moito o rock e as letras teñen que ver moito coa cultura urbana, con esa cultura rebelde que se tenta plasmar no disco" sobre músicas de rock, power pop e indie con la voluntad de que "saia a cultura dos oitenta". Xela Arias xa escribira letras para o grupo de rock Desertores.

El polifacético artista proclamó que Xela Arias representa "algo innovador, sobre todo pensando que hai poucas mulleres ás que se dedicou as Letras Galega e a maioría eran do século pasado, co que esta é a primeira gran poetisa, aparte era tradutora, que incorpora a lenguaxe do rock".

"Fala de cervexas, de bebidas, de rebeldía, e pode dicirse que é a primeira gran escritora da xeración rock", apunta.

Es el cuarto disco que saca para dedicárselo a un protagonista de la Letras Galegas

El disco va acompañado de un libro con una biografía de la escritora que hizo Eloi Caldeiro, y que acompaña a otros del presidente de la Real Academia Galega, Víctor Freixanes, y del secretario de Política Lingüística, Valentín García.

Es el cuarto disco que saca para dedicárselo a un protagonista de la Letras Galegas tras haber realizado antes otros consagrados a María Mariño, Xosé María Álvarez Blázquez y Ramón Piñeiro.

Caldeiro reconoce que "costou bastante elaboralo, sobre todo pola premura". "Empezamos a fins de xaneiro e isto era para maio", indicó para añadir que se grabó en EC Estudos de Lugo.

"Normalmente o candidato ás Letras Galegas noméase en xuño e este ano pola pandemia non se sabía. Freixanes dicíame que non sabían se ía haber un novo homenaxeado ou ben seguir con Carvalho Calero, pero ao final decidiron que fose Xela Arias", confesó.

Como músicos figuran Miguel Barrero (guitarra y técnico de sonido) y Manuel Rodrígues (teclado y guitarra). Eloi Caldeiro se ocupó de la batería y de la voz.