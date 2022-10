Esta é a programación teatral do Gustavo Freire ata finais de 2022

O Concello de Lugo presentou este xoves a programación teatral do auditorio municipal Gustavo Freire para o último trimestre de 2022. "En total son 20 propostas, para distintos públicos, con actuacións de grupos de teatro de recoñecida calidade que conseguiron distintos premios", indicou a concelleira de cultura, Maite Ferreiro.

A programación inclúe nove propostas para público adulto e nove para familias, xunto con dúas obras máis do ciclo Artistas no Foco.

Para acceder ao recinto será preciso adquirir entrada no portal entradaslugo.es ou de maneira presencial na oficina municipal de turismo, cun prezo de 5 euros nas actividades para público adulto e 3 euros nas actividades familiares. Ademais haberá bonos a un prezo de 27 euros nas actividades para público adulto e de 22,50 euros nas infantís, que permitirán acceder ás nove actividades de cada idade.

As persoas en paro, menores de 30, pensionistas e actores e actrices asociadas á AAAG terán un desconto do 30% nas actividades para público adulto. As entradas do ciclo Artistas no Foco poderán adquirirse a través do portal Ataquilla.

Programación de outubro

Día 16: Golulá de Galitoon

Sinopse | Había unha vez un país, o seu nome: Golulá. A diferenza doutros países, en Golulá as persoas eran todas diferentes, de diferentes especies, de diferentes formas, de diferentes cores e incluso, as persoas falaban en idiomas diferentes, pero aínda así, todos se entendían.

O máis curioso de Golulá é que só tíña unha nube, unha e ningunha máis. Os habitantes de Golulá tiñan medo de perdela e por iso, un garda moi especial coidaba dela: Bunka, un gorila grande, forte e de gran corazón. Neste país, tamén vivía Lara, a mellor amiga de Bunka, unha vaidosa e mandona nena. Bunka e Lara podían pasar horas xogando, días, semanas...

Pero un día, o malvado Doutor Terrier roubará a nube de Golulá e todo cambiará: a risa deixará de escoitarse, os ríos comezarán a secarse, os nenos terán sede...

Lara e Bunka comezarán unha viaxe cheo de perigos por terra, mar e aire para tentar salvar a única nube de Golulá.

Idade recomendada: A partir dos 4 anos.

Duración: 60 minutos.

Día 20. Continente María

Sinopse | Continente María é un canto á vida e ao teatro a través do diálogo coa extraordinaria figura de María Casares.

Mediante as múltiples posibilidades que nos ofrece o teatro, evocamos a María non só como a inesquecible actriz que foi, senón tamén como o ser humano que se entregou con absoluta intensidade á vida e á escena para vencer o medo e sobrepoñerse ao exilio, descubrindo nas táboas a súa verdadeira patria.

A Casares preséntasenos como un mapa a percorrer, mais non como turistas, senón como viaxeiras curiosas, gozando dos detalles que nos proporciona a súa paisaxe, chea de vitalidade e ganas de vivir en presente absoluto todo o que a realidade e a poesía nos poden ofrecer. Un mapa dun Continente inabarcable no que queremos permanecer porque estamos seguras de que vivir nel nos fará mellores, como individuos e como sociedade.

Conversamos co legado de María tratando de recoller a retranca, o humor e a musicalidade que se desprende das súas entrevistas e escritos, que se descobren ante nós como un faro que dá luz e claridade a un presente que precisa de referentes de liberdade e compromiso.

Idade recomendada: Todos os públicos.

Duración: 80 minutos.

Día 23: 'Desconexión' de Títeres Alakrán

Sinopse | As nosas vidas dependen da cobertura, da velocidade da transmisión de datos, da wifi ou da fibra óptica, dun contorno virtual e invisible… Somos unha sociedade hiperconectada, que entra en pánico se unha aplicación cae ou o se o sistema queda colgado. Comportamento que é referencia e espello para cativas e cativos.

Desconexión é unha distopía que aborda a dependencia de estar conectados sobre a que se constrúen neste tempo as nosas vidas e pon de manifesto a necesidade -especialmente na infancia- de conectar co real: co contorno, co humano e cos sentidos que van máis aló de experiencias visuais e auditivas.

Idade recomendada: A partir dos 5 anos.

Duración: 45 minutos.

Día 27: 'Amantis' de Rebordelos

Sinopse | AMANTIS conta a historia de M. Un rapaz de barrio obreiro que quere ser influencer, amado, aceptado. Nese camiño topará coas trampas dun universo intanxible no que non todo é o que parece e no que descubrirá que el mesmo non é quen pensaba ser. A peza explora a brecha xeracional entre nativas/os e non nativos/as dixitais, tentando comprender como inflúen as redes sociais, o selfie e o sexting na formación da identidade propia e nas relacións interpersoais.

É un espectáculo unipersoal que conxuga música, humor e acidez convocando aos teatros a diferentes xeracións para reflexionar en común sobre os retos, dificultades e pegadas culturais da era dixital.

Un retrato das novas linguaxes coas que nos relacionamos e de como estas inflúen dun xeito determinante na identidade. Unha ollada desprexuizada e optimista, pero consciente das trampas que a hiperconexión e o voraz enfoque mercantil das RRSS gardan para a liberdade, a intimidade e a igualdade de oportunidades.

Idade recomendada: Público adulto e adolescente.

Duración: 60 min.

Programación para novembro

Día 6: 'Soy una nuez' de Zum Zum Teatre

Sinopse | A avogada Marinetti é unha muller implacable e amargada que denunciou a case toda a veciñanza. A súa vida cambia o día no que Omar, un neno refuxiado, cae dunha rama da súa nogueira. O neno transforma a súa vida por completo e para poder quedarse con el, afirma que é unha noz e que, segundo unha antiga lei, todos os froitos que caen no seu xardín perténcenlle. O xuíz e o fiscal, incrédulos, escoitan ás testemuñas. Mentres, Omar recorda como tivo que fuxir dun país en guerra e como perdeu aos seus pais na mar, agardando ter unha oportunidade na vida.

Idade recomendada: Todos os públicos.

Duración: 55 minutos.

Día 10: 'Ragazzo' de Barrosanta

Sinopse | Europa, verán do 2001. A cidade de Ragazzo vive a restricción de dereitos sociais máis grande que recorda o continente dende a Segunda Guerra Mundial: fronteiras pechadas, manifestacións prohibidas... 30.000 axentes percorren as rúas e protexen aos líderes do G8 na súa xuntanza.



Ragazzo, pese a isto, pasa o verán na cidade, nun garaxe que okupou e acondiciounou como o seu fogar durmindo dentro do coche e cociñando no seu motor. Está de vacacións: ten tempo para ir a concertos, ler e escribir, cociñar e incluso de namorarse... e por suposto, de participar no Fórum Social, instalado na cidade para facer fronte ao modelo de globalización imposto polo G8, soñando outro mundo posible.

Idade recomendada: Público adulto.

Duración: 70 minutos.

Día 13: 'Latas' de D'Click.

Sinopse | Un equilibrio entre o animal e o humano, unha danza entre o inútil e o fermoso. Tres personaxes constrúen e destrúen o presente sen máis obxectivo que desafiar ao aburrimento. Coñécense tanto que non precisan falar. Habitan un mundo no que pasou algo, pero non sabemos o qué. Buscan dentro de latas un pouco diso, que ao compartirse multiplícase. Un convite a xogar indiferentes a calquera pensamento. Un momento de felicidade compartida, cun pé neste mundo e outro nunha terra sen tempo.

Idade recomendada: Todos os públicos.

Duración: 50 minutos.

Día 17: 'Diógenes' de Lila Teatro.

Sinopse | Diógenes describe unha intensa viaxe cara ó nebuloso abismo da psique. Un singular proceso expiatorio tras dunha extraordinaria vivencia que confronta o ego, obrigando a unha análise das propias paixóns dende un lugar de contemplación. O despertar da conciencia a través da consciencia. A eterna disputa respecto ao vínculo existencial entre virtude e felicidade que esixe levar á práctica o coñecemento atesourado e aquela sabedoría innata que busca constantemente a ledicia do ser. Segundo Sócrates os seres humanos desexan acadar a Eudaimonía, entendida como pureza espiritual, máis que calquera outra cousa na vida.

Diógenes abarca o concepto de alma dende o hedonismo, nun intento de revelar a arte de vivir en liberdade fronte ao materialismo e as aparencias, partindo da concepción do propio destino dende o libre albedrío.

Esta é a historia dun cínico do século XXI en contra dun poder arrogante que insiste en desacreditar deliberadamente os verdadeiros valores existenciais.

Idade recomendada: A partir dos 16 anos.

Duración: 70 minutos.

Día 20: 'A nova historia da Cigarra e a Formiga' de Teatro do Andamio

Sinopse | Quen non coñece a fábula da Cigarra e a Formiga? Aquela, da cigarra preguiceira e da formiga traballadora. Mais ímosvos contar unha nova historia que comezou despois dunha noite de tormenta, que fixo que todo cambiara.

Cambiou a vida da Formiga, que vivía na saída de emerxencia do formigueiro coidando das flores e cantando as cancións que inventa mentres ninguén a escoita.

Cambiou a vida da Cigarra, que chega ao fermoso outeiro despois de vagar durante moito tempo buscando un lugar mellor para vivir en paz. Este encontro non vai ser doado, pero será tan necesario...

Esta tenra historia fala de ser quen de superar os medos de facer nas nosas vidas o que realmente desexamos.

Idade recomendada: A partir dos 4 anos.

Duración: 55 minutos.

Día 24: 'El caballero incierto' de Come y Calla Producciones.

Sinopse | Na excelente novela La carne, de Rosa Montero, hai agochada unha pequena xoia.

Trátase da historia imaxinaria de Josefina Aznárez, personaxe maiúscula, apaixonante, máxica, deses que aparecen moi de cando en cando pero quédanselle a un cravados para sempre.

Josefina é unha personaxe maldita, unha invención desgarrada e dolorosa da condición de ser muller. Esa muller ben podería ser Hildegarda de Bingen, María Lejárraga ou George Sand.

O seu destino crúzase un 3 de novembro de 1893 coa explosión e posterior traxedia do vapor Cabo Machichaco… A partir de aquí, é Laila Ripoll quen escribe este monólogo. Josefina entra nas sombras e desaparece para converterse en pantasma, en mito, en carne de escenario. Para non desaparecer nunca.

Este cabaleiro incerto é unha homenaxe a esas mulleres valentes, silenciadas e esquecidas. El caballero incierto trata de nós e do noso lugar no mundo.

Idade recomendada: Público adulto.

Duración: 70 minutos.

Día 27: 'Nonna' de Teatro Güi e Hiperbólicas producciones.

Sinopse | Nunca estou máis feliz que cando vou visitar á Nonna. Ela cóidame, cántame cancións, ensíname cómo axudar aos pobres, lévame ao Circo, ao parque de atraccións… Nonna non cociña moi ben pero prepárame a cea con tanto amor que fago un esforzo por comelo todo sen rosmar… Nonna é doce, aínda que ten un forte carácter que me fai sentir totalmente segura cando estou con ela. Tamén río moito con ela, sobre todo cando intenta disimular o son dos seus gases tusindo ao mesmo tempo… Nonna é o máis… Hoxe díxome miña nai que non podo quedarme con Nonna, que non está… Estará no parque de atraccións? No cine?... Axúdasme a buscala?

Idade recomendada: Todos os públicos.

Duración: 60 minutos.

Programación de decembro

Día 1: 'O Péndulo' de Inversa Teatro.

Sinopse | O Péndulo é unha obra de teatro-documento que nos mostra como se desenvolveu a sublevación militar do 1936 e o inicio da Guerra Civil na Galiza. Este achegamento á nosa historia colectiva faise desde o persoal. Marta Pérez, dramaturga xunto a Ernesto Is é actriz, trasládanos a experiencia do seu bisavó, Tirso Gómez Freijido, natural de Ribadavia e residente na Cañiza. Membro do Partido Socialista, republicano e presidente da “Casa del Pueblo de la villa”. Tirso foi apresado e fusilado no ano 1936 no Castro de Vigo, xunto cos seus camaradas Justo Moure, Jesús Pérez e Antonio Mojón. Outro veciño da localidade, Benjamín Malvar, apareceu asasinado nunha gabia. Xunto con eles foi apresada tamén María Gómez, alcaldesa de A Cañiza, pertencente á Izquierda Republicana, a única muller que exerceu ese cargo na Galiza durante a Segunda República. Esta última conseguiu salvarse do fusilamento no último momento, alegando un falso embarazo. Foi condeada a cadea perpetua e finalizou vivindo en Lugo coa anarquista Urania Mella.

Idade recomendada: Público adulto.

Duración: 85 minutos.

Día 4: 'Orbital' de Farrés Brothers i cia.

Sinopse | Ás veces témonos preto. Ás veces lonxe. Como podemos dar unha aperta dende a distancia?



Mariona, o Yuri e o Nil xogan a marcianos. O universo forma parte do seu xogo, tal e como todos formamos parte do universo. Un día as súas órbitas bifúrcanse e pérdense a pista. E pasan os anos. Agora son adultos. Mariona está a punto de facer realidade o soño dos tres: viaxar de verdade cara ao espazo. Ela non quere marchar sen despedirse. Eles queren despedirse antes de que marche. Atópense ou non, a memoria esperta, os xogos volven e os astros conforman constelacións imposibles.



ORBITAL xira arredor dunha aperta pendente. E da longa viaxe de tres amigos para facelo real...

Idade recomendada: Todos os públicos .

Duración: 55 minutos.

Día 8: 'Relato para un incendio' de aAntena.

Sinopse | Aantena foi seleccionada para levar a escena a proposta dramatúrxica de Ernesto Is Relato para un incendio en coprodución co CDG e a MIT de Ribadavia. Unha dramaturxia que parte de dous sucesos verídicos acontecidos na comarca de Ordes: por unha banda, os estudos antropolóxicos de Gustav Henningsen en Ardemil durante a década dos anos 60, na procura dos últimos vestixios de bruxería en Galicia; e pola outra, os incendios provocados por unha veciña de Cerceda no verán de 2016.

A proposta escénica baséase no traballo actoral e solucións creativas, centrándose no sinxelo e na relación profunda entre intérprete e público. Outros dos seus elementos son a metateatralidade, cun elenco transformando a súa caracterización e falando directamente coa audiencia a favor dun achegamento emocional e o uso do audiovisual para artellar xogos escénicos.

Idade recomendada: Público adulto.

Duración: 60 minutos.

Día 11: 'Molly y el gigante' de La machina teatro.

Sinopse | Molly e as súas irmás camiñan polo bosque mortas de fame e refúxianse nunha casa sen saber que alí vive un terrible xigante. Fará falta ser moi decidida, valente e enxeñosa para vencer a un inimigo tan terrible.

Baseada no conto tradicional inglés Molly Whuppie and the double-faced giant o espectáculo e unha adaptación para unha actriz e un actor que a través de elementos cotiáns recrean, de xeito moi divertido, unha historia que fala de reencontros, do paso do tempo, de enxeño e de valor. Lucía e Dani, os seus protagonistas, dan vida ás cousas que teñen ao seu alcance para contar as aventuras de Molly e presentarse a eles mesmos. Trátase dun espectáculo de teatro de obxectos que inclúe tamén títeres de cachiporra. Con ritmo, entrega, tenrura e humor, Molly y el gigante trae ao século XXI a maxia dos contos tradicionais.

Idade recomendada: A partir dos 4 anos.

Duración: 50 minutos.

Día 15: 'Pirolíticos' de Producións Teatrais Excéntricas.

Sinopse | Polo seu 30 aniversario, Mofa & Befa emprenden o seu proceso creativo máis arriscado e experimental, coa incorporación de tres mulleres na dirección e no texto pero mantendo a estrutura, estilo e intencións didácticas que sempre caracterizaron a este dúo.

Pirolíticos é unha guía para orientar ao público sobre as novas masculinidades de sempre e conseguir (no caso dos homes) unha correcta pirólise en 10 sinxelos pasos.

Ao igual que os fornos modernos, é preciso conseguir un estado de "baleiro total" para poder comprender e asumir os novos conceptos que o Feminismo acercou nas últimas décadas.

Cunha estrutura en sketches, como é habitual en Mofa & Befa e, por suposto, con música (nesta ocasión, cun marcado estilo perrallas rock) Pirolíticos escenifica situacións ben recoñecibles polo público, co fin de conseguir unha mellor comprensión da Guía Rápida para unha Correcta Pirólise.

Mofa e Befa saen do armario coas gafas violetas e non lles acaen nada mal.

Idade recomendada: Público adulto.

Duración: 90 minutos.

Día 18: 'O vixiante dos soños' de Ubú Teatro.

Sinopse | Sonólicus quere chegar á lúa desde pequeno. Busca no reflexo das pozas e dos espellos, sobe ás caixas amoreadas e aos tellados, e tantos esforzos fai por conseguilo e tanto estira os brazos cara á lúa, que lle medran ata a deformidade. O seu empeño semella unha fantasía infantil da que a nai é testemuño. Unha noite acaba de medrar e, non só acada o seu obxectivo de acompañar á lúa, senón que se converte para sempre no vixiante do sono e dos soños infantís.

Idade recomendada: A partir dos 3 anos.

Duración: 45 minutos.

Día 22: 'O deus do Pop' de Diego Anido.

Sinopse | Tras 25 anos de creación contemporánea Diego Anido presenta unha autobiografía de carácter fantástico a medio camiño entre a súa vida na Galicia dos 80 e a dunha estrela do pop americana. Desde a tenrura e o humor absurdo reflexiona sobre como cada persoa creamos un relato para conformar a nosa identidade coas nosas vivencias pasadas e desexos futuros.

Idade recomendada: A partir dos 12 anos.

Duración: 75 minutos.

CICLO ARTISTAS NO FOCO

30 de outubro: 'El sueño de Valle Inclán' de Batky Producciones.

Sinopse | Durante o confinamento inspiroume este home singular e de vida vibrante. Aliviou a miña melancolía e finalmente curoume das drásticas circunstancias que estabamos vivindo. Vivín con él a luminosa redención que confire sempre aos seus personaxes. E traballei co misterio sinxelo das súas anotacións en Divinas Palabras. Elas foron para min as palabras daqueles cegos que contaban historias sinalando nun punteiro as imaxes dun pano. Aquí tenas con algo da máscara da súa vida neste teatro do mundo. Para todos vostedes : El alma de Valle Inclán.

Rafael Alvarez El Brujo

Reparto: Rafael Alvarez El Brujo

Idade recomendada: Público Adulto.

Duración: 100 minutos.

9 de decembro: 'El aguafiestas' de Pentación Espectáculos.

Sinopse | Sergei (Josema Yuste) é un asasino a soldo que se hospeda nun hotel, para poder cumprir co seu rifle desde a xanela, un dos seus “encargos”. Pero a súa tarefa verase constantemente interrompida por Ramón (Santiago Urrialde), o hóspede do cuarto contiguo. Un home moi, pero que moi pesado, que pretende suicidarse despóis de que a súa muller o abandonou. Escrita por Francis Veber, un dos dramaturgos máis recoñecidos en Francia e outros países de Europa, autor do clásico de humor A cena de los idiotas, chega agora a nova versión desta comedia de éxito da man de Josema Yuste baixo a dirección de Marcelo Casas.

Reparto: Josema Yuste, Santiago Urrialde, Maribel Lara, Vicente Renovell, Arturo Venegas e Kiko Ortega.

Idade Recomendada: Público Adulto.