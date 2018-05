La obra de teatro ¡5 y... Acción! es uno de los múltiples proyectos que atiende Carlos Sobera. Una comedia que en su estreno, en 2016, le pusieron un Seguro de risa. Si el espectador no se reía en los primeros 15 minutos, podía pedir el reembolso de la entrada. Ninguno lo hizo. Ahora la gira de 5 y... Acción! llegará este viernes, a las 20.30 horas, al Gustavo Freire de Lugo. El carismático actor, presentador y showman atiende la entrevista, con la gracia que le caracteriza, desde el móvil con el manos libres mientras conduce.

Entre First Dates, Volverte a ver y 5 y... Acción!... ¿Usted cuándo tiene tiempo libre?

Pues ahora que estamos de gira, los fines de semana tengo tiempo libre. Pero de todas formas, la función dura dos horas, así que tengo tiempo para probar unas necoritas, tomarme un ‘riberito’, darme un ‘paseíño’. O sea que tiempo libre se busca y yo soy un buscador profesional.

Hombre, es que repartirse entre tanto proyecto...

Sí, pero eso hace que la vida sea más divertida. Desde que era chaval, no era hiperactivo, pero sí proclive a hacer actividades, porque promueve más acción. Está muy bien, eso mola.

Se nota... De hecho, si busca su nombre en Wikipedia, en su biografía tiene 13 párrafos. ¿Usted se acuerda de todo lo que ha hecho?

Hombre, sí, me acuerdo, aunque no quiera de algunas (risas).

¿Y por qué de algunas no?

Hombre... Yo estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho, pero como siempre en la vida hay proyectos que te entusiasman más y otros que menos, de compromiso, o que son de chichinabo y temporales y te conceden tanta alegría. Estoy orgulloso de todo lo que hago, y de lo que hago mal aún más, porque luego me ha conducido a aprender, mejorar y resucitar.

"La tele adquiere mayor protagonismo cuando ocurre algo sorprendente, único, que nadie espera"

¿Qué siente al ver en YouTube recopilaciones de los mejores momentos de sus programas? Algunos hicieron historia...

Pues mucho orgullo, primero porque demuestra que me lo he pasado muy bien. De hecho es mi primer mandamiento. Yo solo hago un programa cuando calculo que me lo voy a pasar bien. Hay programas como Date el bote o Atrapa un millón o ¿Quién quiere ser millonario? en los que yo le he dado rienda suelta a mi espontaneidad y me he desmontado, partiéndome la caja con cosas que sorprendían. Y esas son de las cosas que más adoro de la tele, que siempre puede sorprenderte. La gente de la calle, con su forma de hablar te sorprende, y eso es lo más sano que te puede pasar.

Por ejemplo el momento de ‘Sal o azúcar’... (Atrapa un millón)

En parte fue duro, porque el chaval sufrió un latigazo, en parte también fue un momento muy televisivo. La tele adquiere su mayor protagonismo, cuando ocurre algo sorprendente, único, irrepetible y que nadie se espera. Aquel día una mujer con su mejor intención tomó una decisión que provocó un cataclismo, que movió las tripas de todos los espectadores.

Habla de la espontaneidad televisiva, y a mí me gustaría saber si First Dates está guionizado.

Ninguna. Yo conozco el nombre de las personas que van al restaurante en el momento en el que entran, no te digo más. A partir de ahí, todo ocurre al momento. Las preguntas, las respuestas, las cosas que se dicen... Lo que está estipulado por guion es que tienen que llamar por teléfono. Pero a quién, lo que cuentan, lo que no, eso crea momentos graciosos.

Las primeras citas suelen ser bastante incómodas, ¿cómo es dirigir estas veladas?

Es una de las mejores experiencias que he tenido en televisión. En este programa se refuerzan dos cosas: una, que el amor es un motor que impulsa la vida y da sentido a los concursos. Y dos: la gente que va buscando amor o compañía, vienen a dar lo mejor de sí mismos y eso te garantiza espectáculo y sorpresa. Estar en ese momento, es maravilloso.

Ahora ya era lo que le faltaba por hacer, ser un ‘coach’ emocional en Volverte a ver...

Desde ese punto de vista, es muy divertido hacer el programa con cantantes, actores que dan lo mejor de sí mismos. Pero hay momentos en los que sufro mucho, porque soy un tipo empático y cuando llega gente con enfermedades me lo llevo a casa, con una carga emocional.

A parte de todo lo que hace, también viaja mucho. Tengo entendido que le confundieron en Jamaica con Mr Bean...

Hombre (risas), esto por una campaña publicitaria que me ofrecieron muy ortodoxa. Me llegó estando con mi mujer en un restaurante en Jamaica. Le dije: "Pero vamos a ver, esta campaña, ¿la haría George Clooney?" y me contestó: "Bueno, George Clooney igual no, pero Mr Bean puede". A los dos minutos, llega un señor que me dice: "You are Mr Bean!". Y yo: "No, joder, Mr Bean es británico, yo soy español". Pero el tío empezó a gritar: "MR BEAN IS HERE!". Se arremolinaron a mi alrededor, no te estoy exagerando, 40 personas pidiéndome fotos. Y yo diciendo: "Joder, estos no han visto Mr Bean en su puta vida". El destino estaba llamando a mi puerta, diciendo: "Chulito, que te comparas con George Clooney cuando te pareces a Mr Bean, así que tienes que hacer la publi’" pero por eso no la acepté (risas).