A nova presidenta do Consello da Cultura Galega (CCG), Rosario Álvarez Blanco, manifestou este venres, no seu primeiro día no cargo, que o seu nomeamento demostra o "compromiso" da institución por "asumir a igualdade de xénero". Ademais, asegurou que está "disposta a asumir" a "contrapartida" que pode levala, en ocasións, a "ser socialmente xulgada de maneira distinta" pola súa condición de muller.

Con todo, manifestou o seu "coñecemento" de que a súa condición de muller "tamén terá contrapartidas", xa que "implica ser socialmente xulgada de maneira distinta en moitas ocasións". Así, indicou que "se vai analizar" o seu labor tamén "baixo o prisma" de que é muller, o que "leva unhas esixencias con frecuencia maiores". Con todo, asegurou que está "disposta a asumilo".

Así o expresou en declaracións a Europa Press, nas que a presidenta da institución, cuxa traxectoria sempre estivo vinculada ao estudo da lingística e a filoloxía galega, tamén mostrou o seu "orgullo" e "satisfacción" por ser elixida o cargo, así como o seu "agradecemento" ante o "recoñecemento social" recibido.

Así mesmo, explicou que o labor do CCG en relación á recuperación da lingua galega será "conseguir que non se desimplante" e que non continúe a "sangría" que supón a perda de gallegohablantes e do galego como lingua maioritaria da Comunidade.

PRIMEIRA MULLER PRESIDENTA DO CCG. Na súa condición de primeira muller presidenta desta institución, Rosario Álvarez asegurou sentirse "orgullosa" e ser "consciente" de que "un dos trazos positivos que levou a que moitas persoas, tanto desde dentro como desde fóra do CCG, apoiásenme para optar a este posto". A pesar de todo, "espera e desexa que este non fose o trazo principal nin único" para a súa elección.

Álvarez Blanco cre que as medidas en materia lingüística deben encamiñarse "cara á recuperación dos sectores que foron abandonando a lingua galega nas últimas décadas"

Por outra banda, incidiu en que o Consello da Cultura Galega "leva moito tempo predicando en liña coa igualdade de xénero", polo que esta era a "oportunidade" para demostrar que "ademais de predicar tamén estaba disposto a asumir que fose presidenta unha muller".

Con todo, manifestou o seu "coñecemento" de que a súa condición de muller "tamén terá contrapartidas", xa que "implica ser socialmente xulgada de maneira distinta en moitas ocasións". Así, indicou que "se vai a analizar" o seu labor tamén "baixo o prisma" de que é muller, o que "leva unhas esixencias con frecuencia maiores". Con todo, asegurou que está "disposta a asumilo".

Así mesmo, lembrou que Galicia é un país "excepcional, entre outras cousas, porque a súa cultura está encabezada por unha muller", en referencia á figura de Rosalía de Castro. Por iso, explicou que as mulleres "son un trazo distintivo do que sentirse orgulloso como sociedade".

SITUACIÓN DA CULTURA EN GALICIA. No que respecta á situación da cultura galega, Rosario Álvarez sinalou que, "non hai moito tempo", o Consello fixo unha "reflexión estratéxica bastante extensa" —200 páxinas— sobre a cultura galega, "en resposta a unha petición de informe realizada pola Xunta" tras a iniciativa da Consellería de Cultura para elaborar un "plan estratéxico sobre cultura". O estudo está publicado baixo o título Diagnose da cultura galega.

Este informe, tal e como apuntou a presidenta do CCG, "ademais de detectar fortalezas e debilidades por sectores", inclúe un "catálogo de medidas que se deberían levar a cabo para mellorar o estado da cultura galega", non só desde o plano cultural e social, senón como "sector económico de importancia estratéxica dentro do conxunto da economía galega".

SITUACIÓN DA LINGUA GALEGA. En declaracións a Europa Press, Rosario Álvarez tamén resaltou que a lingua galega "segue sendo maioritaria en Galicia", a pesar de que o que se reflicte nos últimos índices é "unha diminución do seu uso".

Por iso, subliñou que desde o CCG "non se pretende implantar o galego na sociedade", senón que "se está tentando que non se desimplante" —"hai que pór as cousas nos seus xustos termos", comentou—.

Respecto diso, lembrou que o galego era unha "lingua moi maioritaria" en Galicia "hai unhas décadas" e que "agora o segue sendo, pero menos que antes". Por iso, na súa consideración, as medidas para abordar esta problemática "teñen que ir, por unha banda, encamiñadas cara á contención desta sangría" e, por outro, "cara á recuperación daqueles sectores que foron, paulatinamente, abandonando a lingua galega nas últimas décadas".