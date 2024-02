David Fidalgo Omil: "Presentar obras humorísticas pechoume portas, pero eu son un artista alegre, non sobrio"

Cando estudou Belas Artes en Pontevedra David Fildago tívoo claro: o seu era a animación. Decantouse por ese camiño como xeito de expresión e optou por tirar da ironía dos memes para representar o absurdo da sociedade. Xa sexa de xeito estático, con cadros, ou dinámico, con curtas, este lucense utiliza os debuxos para facer reflexionar ao espectador.

É un artista que eleva os memes á categoría de arte. Como é isto posible?

A arte sóese ver como algo moi serio, onde o humor non ten moita cabida, pero non é certo. Os memes chegan moi ben ao espectador. Cando a crítica é moi directa moitas veces tómase á defensiva, pero se a fas a través dun chiste entra moito mellor. Iso é o que fago, falar de temas serios cun toque chistoso. Intento transmitir a mensaxe de: "Mira isto que teño, ri, e agora, reflexiona de por que te ris de algo que é real".

Ten unha curta sobre o maltrato animal (Homomaquia), outra sobre o tempo que perde a xente en internet (La nube). Aborda temas moi serios a través do humor. É así máis sinxelo?

Si, os memes definen moito como son eu, unha persoa moi alegre, e serven para tirar de sátira para criticar ou ironizar sobre calquera cousa. Desde un comezo intentei levar a arte ao meu terreo porque é un xeito de expresión, de amosarte como ti es. Ao comezo notaba que presentar obras cun carácter humorístico pechábame portas, non estaba tan ben visto como algo sobrio ou serio, pero hoxe en día cada vez hai máis obras onde o humor está moi presente, ao final é o que me representa, eu son un artista alegre.

É autor dunha webserie chamada Cacola protagonizada por un excremento. Como se presenta un argumento así?

[Risas]. Cando chamo a un actor e lle pregunto: "Ola, queres ser a voz dunha caca?". As risas están aseguradas. A maior parte da xente xa me coñece e sabe que vai ser divertidísimo. Cacola é unha caca (á que lle poñen voz diferentes persoas) que nace e morre constantemente. O que pretendo é ironizar sobre a fugacidade da vida dentro dunha personaxe que non é consciente do que está pasando. Presentei o tema no Carballo Interplay e gañei 3.000 euros polo premio ao proxecto de webserie.

Como elixe os temas?

Xorden, sen máis, por azar. Agora estou vivindo na Coruña e moitos dos temas das miñas creacións ocurríronseme no bus de camiño a Lugo, á miña casa. Son un par de horas e vou pensando.

Considera que é o creador dun novo xénero artístico?

[Risas]. Eu non diría tanto. É certo que cando empecei non había tanto meme como agora, que nas novas xeracións está moi presente. Cando me lancei a xente facía obras máis serias, arrisqueime, e funcionou.

Con Homomaquia optou ao Goya, pero a curta Sandwich Cat, protagonizada por un gato cun pan na cabeza, está triunfando tamén no extranxeiro.

Si, tivo moito percorrido. Gañou festivais internacionais como o SXSW, que está á altura do Sundance de Estados Unidos, e van actores á altura de Pedro Pascal ou Scarlett Johansson. Esa curta levoume a coñecer Arxentina, Uruguai e moitos outros países.

Compaxina a creación de curtas co debuxo de cadros. Son dous ámbitos compatibles?

Moito, son dúas linguaxes diferentes pero representan o que son eu. A animación ao final tamén é debuxar, o que pasa é que narra cousas de xeito dinámico e atrapa máis ao espectador, mentras que os cadros son estáticos.