Premio para Marey por una obra sobre la violencia contra personas LGBTIQA+

La polense Sergio Marey se hizo con la decimotercera edición del premio del Auditorio de Galicia para Artistas Noveles con su obra "Cruceiro a Santa Librada e demais mártires disidentes". El galardón está dotado con 6.000 euros. Las obras finalistas del certamen están expuestas, desde el pasado miércoles, en la sala Isaac Díaz Pardo, del Auditorio de Galicia.

"Estou superagradecida e incrédula, á vez, por ter gañado este premio. Non pensaba que fora gañar eu, pero estou superfeliz", decía ayer Sergio Marey, de género no binario.

Esta joven se formó en diseño de moda pero, posteriormente, descubrió otras disciplinas artísticas como la escultura, las instalaciones, las videocreaciones o también las performances.

El cruceiro de la artista polense tiene una base de ladrillo. El resto de la pieza es una rama de carballo que tuvo que cortar la abuela del artista en Pol. "O cruceiro parte da estética do feísmo e enaltece o feísmo como parte da nosa cultura", cuenta Sergio Marey.

En el cruceiro de la artista de Pol hay también otros materiales como barro de Buño, metal, cuerda y ceras de colores. La obra pretende expresar la violencia ascendiente experimentada por el colectivo LGBTIQA+ en los últimos años convirtiéndose en un monumento de memoria a las víctimas.

"Está cheo de símbolos do colectivo LBTIQA+. No cruceiro incluín a patroa dos transexuais, santa Librada; hai tamén unha santa lesbiana, a monxa Hildegarda, e unha parella de santos homosexuais, san Sergio e san Baco. Hai tamén símbolos do colectivo como o triángulo rosa, o lazo vermello ou a man púrpura", afirma Sergio Marey.