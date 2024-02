Ana Rodríguez Fischer: "Me premian la osadía de escribir sobre dos mujeres extraordinarias"

Ana Rodríguez Fischer (Vegadeo, 1957) se ha hecho con el prestigioso premio Café Gijón 2023 por Antes de que llegue el olvido, una 'osada' novela sobre dos mujeres extraordinarias: las poetas rusas Anna Ajmatova y Marina Tsvietaieva, de las que se sirve para hablar del poder inmenso del amor, pero también del dolor que causan aquellos anhelos que no logramos materializar.

En primer lugar, enhorabuena por este premio tan importante. ¿Cómo se siente?

¡Ay, muy bien! Como soy asturiana, me ha hecho mucha ilusión recibir este galardón de mi tierra. Además, el primer premio que recibí fue el Lumen, y lo gané con una novela —la primera que escribí— sobre la pintora Maruja Mallo; y ahora, tantos años después, vuelvo a cometer la osadía de hacer una novela sobre dos mujeres extraordinarias como son Anna Ajmatova y Marina Tsvietaieva, y me vuelven a premiar. Es una casualidad muy bonita.

Usted es de Vegadeo...

¡De la Mariña, sí, sí!

¿Tiene algún vínculo especial con Ribadeo?

Estoy al otro lado de la ría, porque, aunque nací en Vegadeo, la casa que tenemos está en Figueras, así que voy prácticamente a diario a Ribadeo. De hecho, ahí compro la prensa, en Vivín, que es una libería de un gran amigo mío, Pablo. Además, parte de mi familia vive allí, así que, sí, tengo un vínculo muy estrecho con Ribadeo.

Entonces se puede decir que es casi mitad gallega...

[Risas.] Fíjate que de lo que estoy más orgullosa es de que mis hijos, que ya son muy mayores y pueden decidir por cuenta propia, siguen yendo allí cada año. Es, de hecho, nuestro punto de encuentro, porque ellos siguen teniendo una gran querencia por esa tierra, que además es paradisíaca, no nos engañemos.

De A Mariña salta a Kiev en esta osada novela sobre dos mujeres reales que fueron claves en la literatura rusa del siglo XX. ¿Qué quería contar exactamente?

Como una se va haciendo mayor, a veces mira hacia atrás y piensa en todo lo que no se ha cumplido o no ha podido ser. Yo, en los últimos tiempos, me había ido fijando, precisamente, en personajes que durante toda su vida se estuvieron buscando pero nunca tuvieron la ocasión de compartir un tiempo real.

Es el caso de las protagonistas...

Eso es... Ajmatova y Tsvietaieva se buscaron y su trágica historia las separó: sólo se encontraron dos tardes de junio en Moscú, en 1941, y cuando Ajmatova es evacuada de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial y piensa que, en esa colonia de escritores a la que la está moviendo se va a reencontrar con Tsvietaieva, descubre que esta se había suicidado el 31 de agosto, un par de meses antes. Entonces la novela pretende ser una reconstrucción de ese coloquio dilatado a lo largo del tiempo, imposible, soñado, que mantuvieron ellas dos.

Este libro llega en un momento en el que Ucrania y Rusia están muy presentes en los medios y en nuestra vida por la tragedia de la guerra. ¿Fue este acontecimiento el que la llevó a escribir una historia ambientada allí?

Para nada. Yo empecé a documentarme y a escribir mucho antes de que la guerra comenzara, en 2018. La novela estaba casi acabada en 2021. Lo recuerdo porque en ese año murió una de las amigas a la que dedico el libro y, además, mi madre entró en un largo proceso de enfermedad que me hizo dejar a un lado la escritura.

Además de sobre esta dos poetas, ha novelado momentos de la vida de Góngora, El Greco o Maruja Mallo. ¿No siente durante el proceso de escritura como si hiciera un viaje en el tiempo?

¡Claro! ¡Me divierto muchísimo! Es un viaje desde la imaginación por el tiempo, pero también es un viaje artístico, porque te metes a estudiar a El Greco, relees a Góngora, estudias como era Toledo durante aquella época... Sin duda, esa es una de las cosas que más me divierten del proceso de escritura de una novela.

Más personal

Es también catedrática de Literatura en la Universidad de Barcelona, ¿cómo la definirían sus alumnos?

Creo que no soy la típica profesora previsible, que habla con frases mecánicas... Al contrario, le sugiero muchas cosas, trato de despertar su interés... De hecho, me dicen desde la editorial que están solicitando muchas entrevistas alumnos de Periodismo. De todas formas, habrá quienes digan que el ser catedrática me inhabilita para ser creadora...

También es crítica literaria.

Sí, y habrá quien diga que como soy crítica literaria soy una escritora frustrada. [Risas.]

¿Le afectan esos comentarios?

La verdad es que me río un poco de ellos, porque quien hace esos comentarios es que no ha leído los ensayos de Unamuno, de Ortega y Gasset, de Julio Salinas... Sí confiaba en los comentarios que me hacían mis confidentes, como Ana María Moix, que leía mis borradores.