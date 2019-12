O Portal das Palabras anima á cidadanía a participar na elección da Palabra do Ano

O Portal das Palabras, un proxecto da Real Academia Galega e a Fundación Barrié para a divulgación do léxico galego, abriu o prazo de presentación de propostas aspirantes a converterse na 'Palabra do Ano 2019'.

Segundo informa a institución académica, a elección colectiva do termo que mellor resuma ou identifique a realidade que, dalgunha maneira, marcou os últimos doce meses constará de tres fases.

A primeira será na que calquera persoa poderá enviar as súas suxestións e permanecerá aberta ata o 15 de decembro. Posteriormente, do 16 ao 25 de decembro, someterase a votación telemática os termos máis significativos ou máis repetidos na primeira fase.

Finalmente, o 27 de decembro darase a coñecer a Palabra do Ano 2019. Esta iniciativa é un proxecto da RAG e a Fundación Barrié para a modernización do traballo lexicográfico e a divulgación do galego.

Deseucaliptización (2018), afouteza (2017), irmandade (2016) refuxiados (2015) e corrupción (2014) foron as palabras que o público escolleu nos anos anteriores.