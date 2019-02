La Polla Records se reúne 16 años después

Dieciséis años después de su disolución, La Polla Records ha vuelto a la actividad, al menos en redes sociales, donde han publicado un mensaje y una fotografía que reúne a tres de sus exintegrantes.

"Y yo que estaba muerto me he levantado. La última batalla me está esperando", anticipa el texto que acompaña a una imagen en la que pueden verse juntos al histórico Evaristo Páramos, Manolo García (alias Sume) y Abel Murua.

Y yo que estaba muerto me he levantado. La última batalla me está esperando.#LaPollaRecords pic.twitter.com/2PoL2cw5gL 20 de febreiro de 2019

Son los únicos avances de una agenda que de momento no ha trascendido, pero que recuperaría a una de las bandas señeras del punk español.

Formada en 1979 en Salvatierra (Álava), La Polla Records (o La Polla, como pasaron a denominarse posteriormente) grabó 13 discos de estudio con muy diversas formaciones, desde Salve (1984) hasta El último (el) de La Polla (2003).

Uno de los episodios claves de su historia acaeció con la muerte en 2002 de Fernando Murua, alias Fernandito, a causa de un ataque cardíaco. Sustituido por un nuevo batería, la banda aún llegaría a publicar un último álbum antes de su disolución.