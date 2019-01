La polémica rodea una ayuda pública al nuevo filme de Óliver Laxe

Felipe Lage Coro participó en la adjudicación de una ayuda de 103.600 euros a Aquilo que arde, la película que su hermano está rodando en Os Ancares, Óliver Laxe Coro, según aseguraba este jueves el diario El Mundo.

Felipe Lage fue uno de los catorce expertos que valoró las ayudas que entrega el Instituto del Cine (Icaa) en una reunión mantenida el pasado día 13 de diciembre.

El proyecto de Óliver Laxe quedó segundo en la estimación. Obtuvo 77,5 puntos, lo que lo capacitaba para que se le entregue el 85% de lo pedido. La cifra de la ayuda es de 103.600 euros.

El fondo destinado a la producción de cine español se acerca a los 8,6 millones. Sobre un total de 100 puntos, la mitad se otorga en atención a un baremo. Otros 35 puntos responden a "la calidad y valor artístico del guion".

La regulación del análisis de las ayudas establece expresamente que los vocales no pueden "participar ni directa ni indirectamente" en proyectos que deban ser valorados por la comisión de expertos.

"Yo hice explícito desde el principio cuál era mi relación con uno de los candidatos y así se lo expliqué al Icaa. Me insistieron en que no había problema. La propia mecánica de la comisión hacía imposible que interviniera. Cada proyecto era leído por cinco miembros. No todos nos hacíamos cargo de todos. Obviamente, no tuve nada que ver con el de mi hermano", comenta Felipe Lage.

El Mundo asegura que ese modo de obrar del jurado no figura en ningún documento público y remarca que el Icaa hace responsable a los 14 expertos de la decisión.

El organismo público incide en que Felipe Lage "no avisó de que en una película había involucrado un familiar".