Claudio Rodríguez Fer: "A poesía é como o amor, pódese expresar de moitas maneiras"

Foi un poema de xuventude —dedicado ao amor da súa vida, Carmen Blanco— pero convertiuse, como el di, "nun proxecto ideolóxico e vital" ao ser traducido, co paso do tempo, en nada menos que 70 linguas, antigas e modernas, europeas, amerindias, africanas e tamén de Oceanía. Estamos a falar de A cabeleira, un poema modesto de Claudio Rodríguez Fer, de tan só oito versos —eso si, longos— que se convertiu no primeiro en galego máis traducido e, tamén, no poema máis traducido do mundo.

O poema foi presentado este xoves na Casa do Saber, en Lugo, onde foi lido en varias linguas —incluído a xerga do barallete (dos afiadores de Nogueira de Ramuín, Ourense) e o esperanto—. "O sitio é moi indicado porque hai miles de anos alí falábase latín. E o latín é unha das linguas antigas ás que foi traducido o poema, xunto co grego ou o sánscrito da India", comentaba este xoves Rodríguez Fer, antes do acto, no que houbo unha performance teatral a cargo do grupo Os sen Nome, con Paloma Lugilde.

A cabeleira —inspirado na longa melena que luciu toda a vida Carmen Blanco, a súa parella— foi traducido ás 70 linguas nun periodo longo de tempo, que abrangue practicamente toda a vida do seu autor, desde a xuventude ata a actualidade. O proxecto non foi planificado. As traducións foron, simplemente, o resultado do tempo e da casualidade. "O proceso de tradución a tantas linguas de A cabeleira xurdiu de maneira espontánea. Non foi algo que se pensase para facer iso, foi algo que se fixo pouco a pouco", explica Claudio Rodríguez Fer.

Para o autor, A cabeleira é algo máis que un poema. É "un proxecto literario, ideolóxico e vital". E explícase: "De loita pola harmonía na diversidade, pola liberdade lingüística e xeral. Especialmente, neste tempo tan necesitado de entendemento e de paz como o que estamos a vivir".

‘A cabeleira’ foi un poema de xuventude que Claudio Rodríguez Fer escribiu entre Fisterra, París e O Courel. O poema foi editado catro veces, sumando traducións a linguas novas. Na primeira vez, traduciuse a 4 linguas; na segunda, a 35; na terceira, a 60, e na cuarta, a 70. Esta última vez por Fervenza, con ilustracións de Sara Lamas e Carmen Blanco, quen fixo tamén o caligrama das cubertas.

Pese a todas as traducións, o poema non perdeu sentido, di o autor. "A poesía é como o amor, pódese expresar de moitas maneiras", conclúe Rodríguez Fer.