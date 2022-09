Peter Punk: "Rechacé ir a ‘Got Talent’ porque me censuraban"

ISAAC RODRÍGUEZ lleva viviendo del circo más de veinte años. Él dice, con la ironía que lo caracteriza, que ha sido un payaso "desde que nació". Aficionado al humor desde niño, ha sabido conjugar su talento natural con la práctica minuciosa de habilidades que dejan a hijos, padres y abuelos boquiabiertos en sus shows. Tras más de mil actuaciones, después de "hacer la gorra" durante meses por las calles de Italia y de viajar a lugares en conflicto como Palestina, ahora recala en el festival Revenidas, en su Galicia natal, para celebrar dos décadas sobre los escenarios.

¿Quién es Peter Punk y cómo fue su nacimiento?

(Ríe).Lo de Peter Punk fue un poco de casualidad: me lo dijo una amiga de la facultad, un día que llegué con el monociclo y la cresta en el pelo. Recuerdo que me gritó: "¡Eh, eres Peter Punk!". Yo me quedé con aquello. Me gustó mucho porque sentí que me definía muy bien: por un lado, el personaje Peter Pan, ese niño que no quiere crecer; por otro, el término punk, muy vinculado con el bufón, que a diferencia del payaso es más provocador, más transgresor. Fue entonces, poco a poco, como me convertí en Peter Punk en el País de Nunca Máis. Fue justo cuando nació todo el movimiento en Galicia de Nunca Máis a raíz del Prestige, así que cuadró todo bastante bien.

¿Y ‘Chungo que te cagas’?

Es mi espectáculo clásico. Es el típico espectáculo de baúl y maleta que ahora ya forma parte del universo de Peter Punk. Es su manera de decir: "¡Más difícil todavía!" Además, el espectáculo del que deriva esta frase surgió también de forma casual, muy poquito a poco, como el propio Peter Punk, y ahora es una parte imprescindible del universo de este personaje.

Sus espectáculos son ambiguos: tienen fama de conquistar a nietos y abuelos por igual. ¿Qué prefiere, trabajar con adultos o con niños?

Mi público ideal es una mezcla entre niñas, niños y personas mayores. La risa se contagia de unos a otros, aunque es cierto que a las niñas las enganchas más por trucos visuales y al público más mayor lo enganchas por comentarios que haces. Son alusiones, a veces, que las niñas no entienden, pero que sí pueden escuchar. Creo que está bien que los más pequeños se empiecen a hacer preguntas; que escuchen cosas que no entienden, pero que intuyan que son importantes y que deben empezar a tener curiosidad por ellas. El error, para mí, es tomar a las niñas y a los niños por tontos.

Debe de ser complicado hacer que se rían todos a la vez. ¿Cuál es el truco?

Es algo que me ha ido saliendo de forma natural. Debo decir que me ayudó mucho, cuando viví en Italia, trabajar en la calle, porque ahí el público es muy heterogéneo —de todas las edades, de todas las ideologías—, y tu misión es hacer les reír a todos. No obstante, yo soy un firme defensor de que no a todo el mundo tiene por qué gustarle todo. En cualquier caso, creo que sí que es cierto que una de las marcas de Peter Punk es que a sus espectáculos pueden ir públicos de todas las edades. Además, siempre insisto en que hay que tener clara una cosa: un payaso no es solo para niñas o niños, es para todos los públicos.

Además de realizar sus propios espectáculos, participa en programas como Payasos sin Fronteras, ¿en qué consisten este tipo de proyectos y cómo le han marcado?

Sí, me gusta mucho ser parte de estos programas. Gracias a ellos, he estado en varios campos de refugiados en Grecia, con niñas y niños sirios; en Palestina, también con personas refugiadas; y en Chocó, una zona muy empobrecida de Colombia. La última expedición que hice fue a Polonia, para estar con refugiados ucranianos. Yo siempre he tenido inquietudes sociales y políticas, siempre me ha gustado colaborar de algún modo, prestar ayuda para favorecer la situación emocional de personas que se encuentran en zonas de conflicto y que deben afrontar traumas muy grandes. Eso es lo que hacemos allí: hacer reír.

¿Y de verdad se nota el impacto de un payaso en la salud emocional de niños que están atravesando momentos tan duros?

Las niñas son niñas en cualquier parte del mundo: siempre tienen ganas de jugar; pero es verdad que, por ejemplo, en Palestina, el 90% de los niños con los que tratábamos habían estado detenidos en comisaría y habían sido asustados por la Policía israelí. En esas ocasiones, a veces es un poquito más difícil hacer reír, aunque siempre es posible. De hecho, un estudio de la Universidad de Barcelona ha demostrado que, en situaciones emocionales difíciles, es más beneficioso para la salud emocional una sesión con un payaso que una sesión aislada con un psicólogo. Lo ideal es combinar las dos terapias: juntas son muy potentes.

¿Siente, sin embargo, que la figura del payaso está denostada dentro del mundo de la cultura?

Es cierto que tradicionalmente ha estado muy denostada y que se ha utilizado 'payaso' como insulto. Ahora creo que cada vez se nos valora más y se tiene más en cuenta a referentes que han ayudado a dignificar la figura del payaso, como Charles Chaplin o Buster Keaton. No obstante, cuando digo que soy payaso, algunos me dicen: "No, hombre, payaso no: di artista". Y yo insisto: "No, no soy artista, soy payaso. ¿A que a un mago no le dices que se defina como artista? Pues a mí tampoco".

¿Está a favor del humor negro?

Sí, tenemos que reírnos de todo y, sobre todo, tenemos que poder reírnos de todo. Cuando se empieza a censurar a los artistas o a los humoristas, creo que vamos por el camino equivocado. Yo no puedo con eso: me gusta tener libertad para hacer mi propio humor. De hecho, me llamaron del programa de Telecinco ‘Got Talent’ y rechacé ir porque me censuraban: me decían qué podía decir y también qué no.