"Os personaxes de 'Bailaréis sobre mi tumba' non buscan a felicidade, fuxen do malestar"

As gafas de Alba Carballal (Lugo, 1992) están limpas. Non acaba de convencerse. Sácaas para limpalas e volve poñelas. Ata que se concentra no diálogo. Non improvisa as contestacións. Dáse uns segundos para avaliar as ideas, como se temese non dar a resposta exacta a cada pregunta. Os tres personaxes de Bailaréis sobre mi tumba (Seix Barral) proceden dunha aldea das Rías Altas. Botan os trinta anos da acción, entre 1979 e o 2002, escapando da súa angustia e da angustia da Galicia desa época.

Vostede naceu en 1992, remóntase a 1979 para comezar a trama.

Na anterior novela, Tres maneras de inducir un coma, escribín sobre algo que me era coñecido, o Madrid actual. Levo desde 2010 en Madrid. Falaba de algo que ten que ver comigo. Nesta novela decidín ir para atrás. O afundimento do Prestige aconteceu no 2002, cando eu tiña dez anos. Impactoume moito. Decidín ir cara atrás. Os barcos afundidos en Galicia é algo que se repite. O Prestige é a última parte de tres historias de afundimentos de barcos.

Elixe o desastre do Andros Patria, fronte ás illas Sisargas, para empezar.

O accidente produciuse na Noitevella de 1978 e a Constitución fora aprobada a principios dese mes de decembro. Pareceume unha coincidencia interesante: afunde un barco e xorde a democracia.

Houbo moitos mercantes que rebentaron nas nosas costas. Vostede escolle o Andros Patria, o Mar Egeo e o Prestige.

Gústanme as estruturas tripartitas. Hai tres personaxes principais, tres barcos e tres décadas.

Fáleme dos personaxes.

Aida Celanova é unha estudante de Dereito que acaba sendo avogada ambientalista. Xairo é o seu primeiro mozo, que aproveita o chapapote para fuxir do seu destino de ser mariñeiro e marcha a Vigo. Lolo é o tío de Aida, un panoquiño sen oficio nin beneficio que marcha traballar a Valencia.

Boa parte do texto transcorre en Galicia. A maiores, traslada un personaxe a Valencia.

Os anos 90 en Valencia foron interesantes. A Ruta del Bakalao e a Movida viguesa son dous movementos contraculturais, de filloda clase traballadora. Non tiñan nada que perder. Hai un espello porque os dous lugares sofren o paro, a reconversión industrial... Son un espello, un xogo de pares. A Movida madrileña son rapaces de clases acomodadas.

A Ruta do Bakalao é un hedonismo nihilista. Vigo tira polo humor. Son xeitos diferentes de soportar unha realidade adversa.

A Movida viguesa ten retranca, pero tamén o seu momento reivindicativo. A Ruta tratouse como un movemento de drogas e velocidade, pero tiña a filosofía de unha escapatoria a 14 ou 15 horas de traballo. Era a única fenda que deixaba un sistema perverso. Quedou unha estética de canis e chonis. Cando a deseña Balenciaga todos adaptan esa estética.

Fágame a comparación con Vigo.

A movida acabou por ser un movemento institucional, aproveitado polos políticos, e a Ruta, non.

Imos co segundo barco, o Mar Egeo no 1992.

Aida traballa en Galicia para Greenpeace e Xairo está instalado en Vigo. A movida atópase nos estertores. Golpes Bajos non existen; Siniestro Total, si, pero xogan noutra liga. A acción está máis centrada en Valencia, con Lolo na Ruta do Bakalao.

A terceira, cando trata o Prestige, conta o regreso á aldea.

Aida e Xairo son corentóns. O sitio segue igual; os mesmos veciños coas mesmas dinámicas.

Pásalle a vostede cando volve de Madrid a Lugo.

En Lugo vexo cambios. Procedo de Montecubeiro, en Castroverde. Alí vive a mesma xente do mesmo xeito.

Os seus protagonistas desprázanse. Que buscan?

Máis que buscar a felicidade, que me parece algo aspiracional, fuxen do malestar.

Son castigados por diversas circunstancias. Galicia é castigada recorrentemente por accidentes de mercantes.

Non sei se son tan castigados. Xairo é homosexual, el fuxe da aldea a Vigo, onde cre que será aceptado. A Aida vaille ben profesionalmente, pero non sabe relacionarse cos homes: nin co seu pai, nin co seu tío, nin coas súas parellas. Lolo vivía con Aida e marcha a Valencia por ética. Afástase dela para non facerlle dano.

A novelista recorreu á prensa local para documentarse. Falou con persoas que desfrutaron da Movida viguesa e da Ruta do Balakao.

Están arrepentidos?

Non, non. Falei con dous da Ruta do Bakalao. Un deles acabou como locutor especializado en techno e outro traballaba nunha fábrica de coches e ese era o seu escape. De Vigo falei cun músico, que continúa sendo músico. Sente nostalxia daquela época, pero porque bota en falta a mocidade.

Compáreme escribir para unha novela e para unha serie.

Escribir para unha novela é solitario. O traballo de guión faise con outras persoas. Unha sala de guión provoca unha relación de intimidade acelerada. Descúbreste confesando cousas que nunca contarías noutro ámbito diante de catro ou cinco persoas.

Que queda da arquitecta que foi?

Estou escribindo a tese doutoral sobre Madrid na prosa dos séculos XIX e XX. Vou traer a arquitectura ao meu terreo.

Inflúe cando escribe?

Pode ser que dedique máis atención aos espazos.

Teño que saber en que espazo transcorre a acción.

A aldea de Bailaréis sobre mi tumba é inventada. Houbo un momento en que estaba escribindo. Sabía cómo era a praza, pero tiven que parar e debuxar toda a aldea antes de continuar.