El mundo de la música lamenta la muerte del 'Rolling Stone' Charlie Watts

Personalidades del mundo de la cultura y música, como el compositor y músico Paul McCartney o el grupo Scorpions, han mostrado sus condolencias por la muerte del emblemático batería de The Rolling Stones, Charlie Watts, a través de diversos mensajes publicados en la red social Twitter.

Another very sad Day in the World of Music …. Just learned about the passing of Charlie Watts the legendary Drummer of the Rolling Stones … our deep Condolences go out to Charlie‘s Family and his bandmates …. RIP Charlie



Scorpions pic.twitter.com/vxzIH9xnzT — Scorpions (@scorpions) August 24, 2021

Entre los muchos mensajes de ánimo de sus fans, Scorpions ha señalado que este martes es "un día muy triste en el mundo de la música" y ha manifestado sus "profundas condolencias a la familia de Charlie y a sus compañeros de banda".

A very sad day. Charlie Watts was the ultimate drummer. The most stylish of men, and such brilliant company. My deepest condolences to Shirley, Seraphina and Charlotte. And of course, The Rolling Stones.



@therollingstones #CharlieWatts #RIP pic.twitter.com/9rjSSgioZL — Elton John (@eltonofficial) August 24, 2021

"Un día muy triste. Charlie Watts fue el mejor batería. El más elegante de los hombres y una compañía brillante", ha escrito el cantante Elton John. "Que Dios bendiga a Charlie Watts.

Te vamos a echar de menos. Paz y amor para la familia", ha recordado el exbatería de los Beatles Ringo Starr.

Most of all , despite being in the greatest rock and roll band of all time , his self effacing manner and humility was a shining light for all of us in the world to follow..

Thank you Charlie

Roger

x — Duran Duran (@duranduran) August 24, 2021

En este sentido, la banda británica Duran Duran ha calificado a Watts de "una absoluta inspiración para una legión de baterías desde 1960" y ha destacado las virtudes de "gracia, estilo, dignidad y compostura que le definían". También ha resaltado su humildad determinando que "su modestia y humildad era una luz que todos deberíamos seguir".

También han acompañado en el reconocimiento al artista numerosas personalidades como el músico y productor musical Nile Rodgers, uno de los vocalistas de la banda Deep Purple David Coverdale, el cantante de Guns N' Roses, Axl Rose, el guitarrista británico de The Kinks Dave Davies, o uno de los fundadores de The Cure, Laurence Tolhurst.

Charlie Watts, emblemático batería de The Rolling Stones, ha fallecido este martes a los 80 años de edad, según ha confirmado el publicista del músico del legendario grupo de rock en un comunicado.

"Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro amado Charlie Watts. Falleció tranquilamente en un hospital de Londres hoy, rodeado de su familia", según la nota, recogida por la BBC.

El grupo lamenta la pérdida de un "amado esposo, padre y abuelo" y "uno de los más grandes bateristas de su generación, y solicitamos amablemente que se respete la privacidad de su familia, miembros de la banda y amigos cercanos en este momento difícil".

La noticia llega semanas después de que se anunció que Watts se perdería las fechas de la gira estadounidense de la banda para recuperarse de un procedimiento médico no especificado. Watts fue tratado previamente por cáncer de garganta en 2004. Era miembro de los Stones desde enero de 1963, cuando se unió a Mick Jagger, Keith Richards y Brian Jones en su incipiente grupo.