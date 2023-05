Pernas: "Recibir este premio en Viveiro es como escribir el editorial de mi vida"

El periodista y escritor Ramón Pernas recibió este miércoles en el teatro Pastor Díaz de Viveiro el premio José Luis Alvite 2023 que le concedió por unanimidad la Asociación de Periodistas de Galicia (APG). Tras recibir el galardón aseguró emocionado que "esta fue mi columna oral más difícil, mi texto más comprometido". El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, y la presidenta de la APG, María Méndez, presidieron este acto que coincide con el Día de la Libertad de Prensa.

"Recibir este galardón en mi pueblo, en Viveiro, es como escribir el editorial de lo que ha sido mi vida en primera página", dijo Pernas tras recoger la escultura A deusa de Alvite, obra del ourensano Acisclo Manzano. "Cuando aprendí a leer, aprendí a soñar y he podido leer mis sueños cumplidos, muchos contados en columnas periodísticas y en mis novelas. Continúo soñando", añadió.

Ramón Pernas expresó la doble satisfacción de recibir el premio en Viveiro "por compartirlo con los vecinos y amigos" y porque "forma parte de mi trayectoria más íntima, el periodismo, y más en un día como hoy, que subraya el valor del premio". Manifestó su gratitud a la directiva de la APG, a los asistentes, entre los que estuvo el director de El Progreso, Alfonso Riveiro; a su pueblo imaginario Vilaponte (Viveiro), un referente del que habla como "mi origen y mi destino", subrayando que "es el abrazo que da al hijo pródigo que no vive en Viveiro, pero que he llevado siempre a donde he ido".

También estará presente en la novela que publicará en otoño Senza fine, la historia de una casa, con la que cerrará el círculo del imaginario vivariense. Pernas recordó la playa o los juegos en Santa María. Afirmó que "mi gratitud no es comparable al reconocimiento que se me hace".

Asistentes al acto. J.Mª ÁLVEZ

El conselleiro alabó "o pensamento orixinal e a visión crítica desde a reflexión e a honestidade" que le caracteriza y agradeció su "papel como embaixador cultural de Galicia no mundo". Román Rodríguez aludió a que hoy "é imprescindible contar con xornalistas especializados, que contextualicen a gran cantidade de datos, como fai Ramón Pernas nos seus artigos".

Fernández Vizoso al pronunciar su laudatio. J.Mª ÁLVEZ

La alcaldesa lo definió como "cronista da historia recente de Viveiro" y destacó su "constante labor de promoción do concello, cun traballo a prol da cultura, da dinamización e do asociacionismo da vila, que iniciou xa de neno".

La presidenta de la APG, María Méndez, resaltó además la "mirada personalísima de su entorno, poética y llena de optimismo, con una ingente actividad literaria que prestigia su quehacer".

El periodista Martín Fernández Vizoso recalcó, en una aplaudida laudatio, que el periodista "brilla con luz propia en la historia de la literatura y del periodismo contemporáneos".