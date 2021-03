El periodista José de Cora presenta hoy a través de Zoom 'Veneno de mujer', su último libro

El periodista y director general de El Progreso José de Cora presenta este martes a las 18.00 horas a través de Zoom su nuevo libro Veneno de mujer (Edhasa). El autor estará acompañado por Óscar Soriano —doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid e investigador del CSIC— en un acto presentado por María Méndez, presidenta de la Asociación de Periodistas de Galicia, entidad que organiza el evento que se podrá seguir además a través de la web de este periódico.

En esta nueva obra, José de Cora presenta un ensayo sobre las "envenenadoras" que tiene como aportación "diferenciar entre asesina general, asesina que usa veneno y la envenenadora", precisa el autor, quien añade que "la peculiaridad es que es mujer, porque no hay envenenadores, al igual que no hay violadoras". Veneno de mujer recoge un centenar de envenenadoras desde 1740 hasta la actualidad. El periodista indica que eligió la primera fecha por ser casos registrados en un juicio y ser más fiables. La obra cuenta con un registro histórico que se remonta al siglo V antes de Cristo.

Las noticias de estas criminales van respaldadas por un catálogo de venenos y usos a cargo del doctor en Biología e investigador del CSIC Óscar Soriano.

La obra gira en torno a las distintas figuras de mujeres criminales como las 'fabricantes de ángeles' o las 'visha kanyas'

Entre los tipos de envenenadoras el autor cita las angel makers o fabricantes de ángeles. Durante los siglos XIX y XX en zonas como la Bretaña francesa, Alemania o los Balcanes "hubo una figura de la Inglaterra victoriana de granjas de niños, que eran casas de mujeres que no habían tenido hijos y criaban pequeños de madres solteras o casadas que no querían tener hijos ni abortar". José de Cora dice que las angels makers cobraban una cantidad por mantener a los niños. "Cuando una familia llevaba un tiempo sin preguntar por un crío la fabricante de ángeles podía matarlo para que no le diese gasto y cobrar por él".

El escritor indica que esa clase de criminales "no existía en Italia, España o Portugal porque la Iglesia se ocupaba de la recogida de expósitos". Entre otras criminales singulares en la obra destacan las hindús visha kanyas, "que son preparadas como armas", pues "toman regularmente arsénico para que nos les afecte y son capaces de transmitirlo", dice José de Cora.

¿Cómo puedo unirme a la reunión en Zoom para seguir la presentación?

Esta es la ID de reunión: 977 7624 3293