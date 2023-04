Darío Villanueva: "Os periódicos teñen un compromiso coa verdade do que carecen as redes sociais"

A súa vocación primeira foron a lingua e a literatura. Despois veu a docencia, que exerceu na USC desde 1972 ata 2002.

Dígame que emoción lle provocou o premio Puro Cora?

O que digo transmítoo con autenticidade: produciume unha gran satisfacción. É un premio de prestixio ao vir do periódico que é referencia primeira como lector mentres vivía en Lugo desde que era neno ata a universidade. Era o periódico da miña casa. Eu era un devorador do xornal, atopaba información e formación. Sinto satisfacción polo xurado que mo concedeu e porque a proposta fose feita pola fundación Carlos Casares, que é unha referencia íntima, e por Luis María Anson, mestre de periodistas e de académicos.

Cal era o seu interese como lector cando neno?

Interesábame todo. El Progreso era a referencia. Nos últimos tempos hai máis acceso a máis periódicos. Nos anos 50 e 60 El Progreso era o universo posto en tinta e papel. Eu tiña curiosidade total, interesábame todo. Segue interesándome a información social, política, deportiva e a escrita literaria do periódico.

A súa nai estudou Maxisterio e tamén foi mestra para vostede.

Cando lle dedicaron a biblioteca de Vilalba pediu que lle puxesen o nome dela. Era a súa vila e ela foi unha gran lectora que me induciu a ler.

O seu pai tamén era un lector consolidado.

Antes de ser xuíz exerceu de mestre en Santaballa. Era xa xuíz cando eu nacín. Primeiro en Luarca, despois en Lugo. Falaba moito da etapa de Santaballa. Tiña unha vocación docente. Fixo Maxisterio e aprobou a oposición, tamén fixo Dereito e aprobou a oposición. Ensinaba nunha escola que era un edificio achegado por emigrantes en Cuba. No centenario organizaron un acto e convidárono. Aínda vivía, pero non puido ir e fun representalo. No acto había alumnos seus que o recordaban. Unha muller díxome que era unha nena sen pai e el sentábaa nos xeonllos e faláballe. Estivo moi protexida polo meu pai. Foi unha expresión de humanidade.

A formación docente dos seus pais inclinárono á docencia.

Houbo un xen didáctico e pedagóxico. Considérome profesor fundamentalmente. Mestúrase co meu interese pola lingua e a literatura. Antes de pensar en ser profesor pensei en estudar a lingua e a literatura. Primeiro vocación de literatura e despois de didáctica e pedagóxica.

A linguaxe vehicula a verdade e a mentira. Son asuntos sobre os que ten reflexionado nos seus ensaios. Marcouno ser fillo de xuíz?

Impresionábame do meu pai a súa dedicación ao que el consideraba xusto. A xustiza está ligada á verdade. El era estrito e tamén moi humano, con ese recordo que deixou en Santaballa.

A mentira recibe agora o nome de posverdade.

O asunto da verdade e a linguaxe parece que se perde, o compromiso coa palabra, coa referencia certa. Sucede que as redes sociais favorecen esa prostitución da palabra como transmisora de verdade. Os medios de comunicación, como a prensa, teñen unha profesionalidade e un compromiso coa verdade do que carecen as redes.

Funciona o papel corrector da Real Academia Española?

A Academia ten a función modesta de favorecer a unidade da lingua, a corrección no uso, de perfeccionar o coñecemento da lingua no sistema educativo, que os cidadáns adquiran competencia sobre os idiomas. Puiden escribir Morderse la lengua por deixar de ser director da Academia porque tiven tempo e porque como director non tiña liberdade de expresarme. A miña visión atribuiríase á RAE. Levaba cinco anos como secretario e catro como director. Acabo de publicar Los poderes de la palabra e preparo El atropello a la razón para o ano que vén.

Ese será un novo libro de lingua?

Falará da razón desde o punto de vista filosófico, da desconstrución do racionalismo, que foi o gran avance da humanidade que se deu no século XVIII, e impulsou as constitucións, o comezo do feminismo, os dereitos humanos,… Hai síntomas de que se quere destruír esa razón ilustrada. Hai un certo anarquismo que explica o negacionismo das vacinas, da esfericidade da Terra, do cambio climático ou do fundamento biolóxico dos sexos… atenta contra a racionalidade científica.

Volvendo á RAE. Foi feliz como secretario, menos como director.

O asunto económico foi importante. Empecei de secretario no ano en que quebrou Lehman Brothers. Defraudoume non atopar comprensión por parte de quen podía facelo, que non se valorase a importancia da RAE na proxección exterior.

O Goberno do momento non achegou o financiamento necesario?

Nin o Goberno nin as entidades privadas. Chegou a crise e houbo unha diminución de apoios. Non se atendía a algo importante para a política exterior. Eu era presidente das Academias da Lingua e fun aos países onde hai unha. Son 23 academias máis a RAE.

Comentábame antes que a RAE ten o seu papel no sistema educativo. Bota en falta El Quijote?

É un libro sapiencial á parte dunha novela entretida con episodios burlescos e dous personaxes que son mitos universais. Abres calquera páxina e atopas algo que ten utilidade humana. Harold Bloom establece o canon universal nun ensaio. É un estudoso de Shakespeare e ten unha devoción esaxerada por el. Bloom, a pesar de ser un erudito, ten ignorancia da literatura española. El era xudeu e a Biblia ten importancia na súa cultura. Di que Shakespeare é a Biblia laica, pero nese libro recoñece que Cervantes é equiparable a Shakespeare. Os personaxes de Shakespeare son solipsistas, as obras de Shakespeare son monólogos, mentres que El Quijote se constrúe falando, é un libro de diálogo.