Pérez Carballo: "Cuando camino por Lugo veo el de mi infancia y el actual"

María Jesús Pérez Carballo vive entre dos Lugos. Ella dejó su ciudad natal para estudiar y vuelve cada año. "Cuando camino por Lugo no sé si veo el de mi infancia o el actual. Veo los dos. El aspecto de la ciudad ha mejorado", observa la artista. Se fue a Madrid para estudiar arte en la Escuela de San Fernando, donde se licenció en 1974, y regresó este lunes para inagurar la muestra Un mundo dous mundos en el Museo Provincial de Lugo, que se mantendrá hasta el día 11de noviembre.

Ha colgado unos cuarenta cuadros –el más antiguo de 1979– , aunque reunió un centenar porque el objetivo es una retrospectiva. La delegada de Cultura subrayó la dimensión de la muestra porque "hai 18 anos que non expón en Lugo". La pintora estudió en Madrid y dio clases en esa capital y en A Coruña.

Pilar García Negro hizo una presentación de la artista con una referencia a la infancia, que es el tono que domina Un mundo dous mundos. "Somos amigas dende nenas. Era amiga da miña irmá Mari Carme. Mentres a miña irmá estudaba, ela xogaba comigo. Era un privilexio xogar cunha nena maior ca min". La filóloga confesó que no bacherelato tenía que hacer dibujos "para case todas as asignaturas". Se lo pedía a María Jesús. Pilar temía que los profesores se diesen cuenta de la impostura. "Pedíalle que debuxase mal e Chus dicíame que non sabía".

Marica Campo añade en el catálogo de la muestra, que se distribuirá próximamente, que esa "precocidade creativa da pintora era coñecida e recoñecida polo seu contorno máis próximo".

El recorrido por las salas, que es cronológico, muestran su evolución temática desde los recuerdos de la niñez y los sueños hasta obras en las que habla de desgracias ajenas e internacionales, especialmente de quienes sufren guerras. El título de la exposición habla de la realidad en la que vive, que es estable, y la externa, que es dolorosa.

En la primera parte se observa lugares y edificios –algunos de Lugo– relacionados con sus primeros juegos. En la segunda hay mujeres perdidas en ensoñaciones y laberintos que expresan lo íntimo, en varias ocasiones a través de la naturaleza. El último recodo de la exposición está habitado por escenas bélica, que, en algunos cuadros, forman una simetría con obras clásicas.

Hay una obra que se llama ¿Dónde está la piedad?, en la que la artista reproduce La Piedad de Miguel Ángel y la rehace en una escena de una madre con su hijo muerto sobre sus piernas dentro del mismo cuadro. "Es lo que me pregunto: Miguel Ángel está muy bien, pero dónde está la piedad en el mundo".

Pilar García Negro señaló que esa mirada larga de Pérez Carballo "nos invita a sentirnos partes da humanidade". Añadió que "hai unha cualidade lírica que a pintura de Chus cumpre. Os grandes líricos, como Rosalía, viaxan do solitario ao solidario".

Ligada a esa reflexión, la artista indicó que "no sé si las personas tenemos la capacidad de cambiar las cosas, pero sí de implicarnos con ellas".