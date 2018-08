Pepe Carreiro: "Os autores en galego estamos sempre como xogando en Terceira"

Como xorden Os Bolechas?

Xorden no ano 2000. Quería facer unha familia destinada ao público infantil, que tivesen aventuras divertidas e cotiás, sen fantasías. Aí naceu unha familia pouco normal hoxe en día, porque son seis irmáns e un can. Pouco a pouco comezaron a medrar, primeiro cos libros de aventuras, e despois con coleccións máis didácticas.

Os Bolechas teñen máis de 500 títulos publicados. De onde se obtén a inspiración para crear tantas aventuras?

A verdade é que non o sei. Levo 18 anos debuxándoos e moitas veces non mo explico. Aínda así non me canso. Os debuxantes temos unha especie de tolería, podemos estar repetindo o mesmo durante anos sen cansarnos. Cando me poño diante dun libro chego a gozar como o primeiro día.

Os Bolechas é unha serie que non só entretén aos nenos, senón que tamén son historias didácticas. Sinte que ten moita responsabilidade ao escribir para os máis pequenos?

A miña preocupación principal é a de entreter os nenos. Se consigo iso, o meu obxectivo está cumprido. Tiven máis responsabilidade cando me din conta de que era unha forma de facer chegar o galego a moitas casas onde o idioma nin se coñecía. Así que fun coidando máis os textos e a lingua.

Cada ano as novas xeracións vanse enganchando ás aventuras da familia Bolechas. Como se explica este éxito?

Nunca hai fórmulas para que unha cousa funcione. Nós temos un mercado pequeno e non vivimos de grandes campañas de márketing, polo que é relativamente máis fácil aguantar, porque temos un público próximo. Eu visito moito os colexios e bibliotecas e temos unha relación directa cos lectores. Outro factor fundamental é facer as cousas con ganas.

De momento, os Bolechas chegan xa ás librarías e á televisión portuguesas, ademais de varias canles públicas españolas. Gustaríalle que que chegaran a máis países?

Si, cantos máis nenos poidan seguir a serie moito mellor. Pero para min os libros son o fundamental, máis que o formato audiovisual, aínda que todos os medios son bos. Non teño unha ambición persoal por chegar a todo o mundo, para min chegar ao pé da casa xa é suficiente. Eu o que quero é que os nenos gocen cos libros.

Cal é o seu libro favorito dos Bolechas?

É difícil escoller, porque entre tantos hai libros cos que me divertín moitísimo, ou que me gusta o resultado que acadei, e outros menos. Pero non hai un específico que me guste máis que o resto.

Os cativos son un público máis esixente que o adulto?

Son un público inocente, collen as cousas con toda a apertura do mundo. Pódense sentir defraudados, pero para que iso non suceda o autor tense que implicar moitísimo. Eu emprego o humor e a comicidade tanto para o público adulto como para o infantil, e penso que iso atrae aos nenos. Por iso sempre intento meter algunhas doses de humor nos libros dos Bolechas. Ademais, os personaxes son moi simples, pero pretendo que teñan a súa personalidade e profundidade. Penso que cando un neno ve un personaxe dos Bolechas, pode ver a alguén que ten sentimentos, non ven só un debuxo.

Leva moitos anos xa no negocio do debuxo e a ilustración. Era máis difícil que hoxe en día?

Foi moi complicado ao principio. En Galicia había moi poucas editoriais, e as coleccións infantís non eran moitas porque eran moi caras, sobre todo imprimilas en cor. Hoxe iso cambiou. Hai moitas editoriais, abaratáronse moitísimo os custes de imprenta e isto facilita as cousas. De todas maneiras, atravesamos unha crise moi dura e iso tamén afectou. Aínda así penso que os tempos son moito mellores que cando eu comecei nisto.

É moi complicado competir no mercado da banda deseñada con obras en galego?

O libro galego, en xeral, ten moitísimos problemas. Lese moi pouco, e en galego aínda se le menos. Ademais, a promoción que se fai do libro en galego nos escaparates das librarías é mínima, ao igual que a presenza dos autores nos medios de comunicación. Sempre estamos xogando como en terceira división. Coa banda deseñada é aínda máis complicado, porque ten un público aínda máis reducido. Editar banda deseñada é máis caro e non é nada rendible para os autores, porque un best seller en Galicia vende 300 exemplares.

Nas obras para nenos non teñen cabida o humor negro ou a retranca. Bótaos de menos cando debuxa para os máis pequenos?

Eu creo que certo humor negro na dose adecuada é moi ben recibido polos nenos. A eles gústanlle as cousas tétricas, coma os zombis ou esqueletes, que están en moitas series. Pero todo ten que ser tratado segundo as idades. Hai temas que son demasiado duros.