Jan Willem de Vriend: "Hay peores directores que malas orquestas"

Jan Willem de Vriend adora la música clásica. Forma parte intrínseca de su vida desde su tierna infancia como violinista. Después, como director de orquesta. La entrevista, realizada en inglés y vía correo electrónico, revela a un holandés que no concibe la vida sin música.

Es el principal director invitado de la Orquestra Simfònica de Barcelona, de la Orquesta Nacional de Lille (Francia) y de la Filarmónica de Stuttgart (Alemania), además de Artista en Residencia en la Sinfónica de Stavanger (Noruega). ¿Tiene usted espíritu de nómada?

¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Pero me gusta mucho lo que hago y las orquestas que mencionas son orquestas que amo y que dan mucha energía!

¿Una curiosidad, cuántos días pasa al año fuera de su casa?

Bueno, no los he contado, pero paso más tiempo viajando que en casa. Y, de hecho, tengo dos casas. Una en Ámsterdam. Mis hijos viven allí y la tenemos desde hace 40 años. Pero desde hace diez años, mi esposa y yo compramos una pequeña casa en la Toscana (Italia). Es muy básica, la calentamos con leña, tenemos nuestra propia fuente de agua y un hermoso jardín. ¡El silencio es abrumador y muy inspirador! Así que mi mujer, que como directora de escena también viaja muchísimo, selecciona la casa más práctica para encontrarnos.

Por cierto, sus casas deben estar cerca de un aeropuerto, para no perder tanto tiempo en los viajes.

¡Eso es cierto! En Ámsterdam a solo 30 minutos del aeropuerto y en Italia a solo 60 minutos.

Un director de orquesta tiene que ser un buen líder, de su trabajo depende el buen hacer de todos.

Sí, es verdad. Tienes diferentes tipos de líderes y diferentes tipos de orquesta. Cuando hay una buena combinación entre ambos todo fluye. Pero para ser honesto, hay peores directores que malas orquestas.

Los músicos de las orquestas son de muchos países diferentes. ¿Cuántos idiomas habla?

Lamento decir que, aunque dirijo habitualmente en España, no hablo español. Mucha gente también habla un inglés perfecto, por lo que es muy fácil que el inglés sea el idioma. Pero también puedo hablar alemán, holandés e italiano.

Los niños suelen soñar con ser astronautas, futbolistas. ¿Usted también era así o ya soñaba de niño con ser director de orquesta?

No, en absoluto. ¡Solo quería tocar el violín! Y lo hice. Años después fundé una orquesta propia porque quería tocar música contemporánea y música antigua de los siglos XVII y XVIII que todavía estaba en museos o bibliotecas. Lentamente, desde esta posición, la orquesta empezó a pedirme que tocara con ellos esta música de los siglos XVII y XVIII y, poco a poco, empezó mi trabajo como director.

Llega a Galicia con un concierto dedicado íntegramente a Mozart, que aún hoy es una superestrella de la música clásica. ¿A qué cree que se debe esa capacidad?

Me pregunto si hay un compositor con más clichés que Mozart. Acerca de su vida, su música y su forma de tocar. Un musicólogo intentó averiguar dónde estaba escrito que fue un niño maravilloso. ¡Nunca! Lo llamaron un milagro, una maravilla, con una apariencia increíble. Él quería realmente decir algo con su música, ni siquiera es "simplemente" hermoso. La sinfonía nº 40 que vamos a tocar en Lugo es una obra maestra masónica. Ya casi no podemos escuchar eso. A Mozart le gustaba enormemente el gran contraste en la interpretación. Cuando escucho a Mozart, extraño mucho eso. Este programa es música de él como músico de 16, 21 y 32 años. Son tres mundos.

¿Preparar un concierto como este cuánto tiempo le lleva?

Preparar un concierto son en su mayoría cinco ensayos de nuestros 3 tutti con la orquesta. Los músicos ensayan en casa. Para mí, en cambio, es una historia sin fin porque esta música siempre es parte de mi vida. Por ejemplo, cuando estoy en la Toscana no puedo ignorar a Leopoldo II, el emperador que gobernó la Toscana durante 25 años. En su toma de posesión como emperador del reino de los Habsburgo en Praga solo se interpretó a Mozart. Leopoldo II era un hombre increíble. Él incluso le pidió a Mozart que escribiera una ópera, Clemenza di Tito. En esta ópera la primera aria de Tito canta que lo peor que puede sucederte en la vida es ¡ser emperador! ¿Extraño para una entronización? La mayoría de ellos se han admirado enormemente entre sí. Cada vez que diriges una pieza de Mozart, conoces un poco más, o ves o escuchas nuevos aspectos de su música.

En cada concierto se interpretan obras de compositores diferentes, ¿cuántas se sabe de memoria?

Creo que a veces conozco una pieza de memoria. Pero muy a menudo escucho algo y pienso: "Humm, ¿está bien? ¿no es demasiado fuerte? ¿demasiado corto? "y entonces tengo que consultarla. Así que no sé nada de memoria...

¿A qué cree que se debe que compositores como Mozart o Verdi sean tan conocidos aún hoy?

Si miras la Historia, muy a menudo había artistas de un nivel enormemente alto. Piense en los filósofos griegos, los arquitectos de la Edad Media, los pintores y escultores del Renacimiento y los músicos de los siglos XVII y XVIII. Fue increíble lo que se compuso a tal nivel durante tanto tiempo, nunca antes había sucedido. Y sí, los compositores que menciona son realmente genios y grandes compositores. Pero también hay compositores menos conocidos que escribieron música que todavía nos puede decir mucho.

Ha presentado series de televisión y ha aparecido en una gran variedad de programas sobre música, ¿considera que la música clásica necesita divulgación?

La música y el arte son parte de nuestra vida. Imagina que no hay arte. Solo viviríamos para comprar, vender y comer. Sería la vida más vacía que puedas imaginar. Incluso podría pensar en que no hubiese religiones. Esto es lo que me asusta, que nuestro enfoque consista en tener cosas, comprar, que el arte y la música sean solo una decoración de nuestra vida. Si tengo una aparición en un programa siempre trato de compartir mi entusiasmo por la música.

¿El sueño de todo director de orquesta es dirigir la Orquesta Filarmónica de Viena en Año Nuevo?

Creo que lo mejor que puede sucederle a un director es encontrar una orquesta con la que se sienta bienvenido y pueda hacer conciertos increíbles. Eso puede ser en Viena pero también en Santiago de Compostela.