Con su ópera prima, Todos vós sodes capitáns (2009), el gallego Oliver Laxe ganó el Fipreci de la crítica del Festival de Cannes y se planteó, por primera vez, que quizá podría conseguir una nominación como director novel a los Goya, pero no fue así.

"Es la única vez que me he visto con posibilidades en los Goya, pero ese año nominaron a Emilio Aragón; entonces pensé que ese sarao no era para mí y que no iba a ser nominado a un Goya en mi vida", ha dicho este lunes a Efe tras conseguir cuatro nominaciones con su tercer largometraje, O que arde.

Cada una de sus películas desde entonces ha conseguido premios en los principales festivales internacionales pero las nominaciones que este lunes le ha dado la Academia de Cine -mejor película, mejor dirección, mejor fotografía y mejor actriz revelación- suponen su consagración en España.

"Nos hace felices que una película tan pequeña y tan frágil compita con esas tan grandes y tan apoyadas", ha dicho a Efe el director, que se enfrentará en las principales categorías con cineastas como Pedro Almodóvar o Alejandro Amenábar.

No obstante, subraya, lo que más alegría le da es el respaldo del público: más de 70.000 espectadores han visto ya este filme que el propio director define como arriesgado.

"Uno nunca hace las películas para Cannes ni para los Goya, las hace para el público, ese ha sido el gran premio para esta película en versión original, tan pequeña y tan frágil", ha dicho.

"Ya no dirán que este cine no lo ve nadie, que siempre ha sido el argumento de la industria en contra de este tipo de cine que triunfa en festivales y que representa a la cultura española", ha precisado.

A Laxe le hace especial ilusión la candidatura a mejor actriz revelación que, a sus 84 años y sin experiencia cinematográfica previa, ha conseguido Benedicta Sánchez, en la ficción la madre del protagonista, un pirómano que regresa a casa tras cumplir parte de su condena.

"Frente a esas películas tan apoyadas por las televisiones, nos parece muy poético y radical que Benedicta esté ahí, es un elogio a la normalidad y la autenticidad de nuestras gentes, y un recordatorio de que en cualquier barra de bar, esquina o piedra puedes encontrar belleza".

Según Laxe, la actriz se ha tomado la noticia con serenidad porque es una mujer muy sabia. "Con Pedro Almodóvar ahí va a ser muy difícil tener premio, pero en cuanto a glamour, elegancia y belleza Benedicta va a ganar a todas", ha asegurado.

La ceremonia de los Goya se celebrará el 25 de enero en Málaga. O que arde competirá por el premio a mejor película contra Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar; Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar; La trinchera infinita, de José Mari Goenaga, Jon Garaño y Aitor Arregi e Intemperie, de Benito Zambrano.

En la categoría de mejor director se batirá contra los mismos, excepto Zambrano. Benedicta Sánchez, procedente del teatro amateur, competirá por el premio a mejor actriz revelación contra Pilar Gómez, Carmen Arrufat y Ainhoa Santamaría.

Además, la Academia ha valorado de O que arde su dirección de fotografía, realizada por Mauro Herce, un premio por el que también competirá contra Dolor y Gloria, Mientras dure la guerra y La trinchera infinita.